Cómo hacer barritas de chocolate con frutos rojos: un postre rápido y fresco para el verano

Lista de Ingredientes frambuesas (frescas o congeladas): 250 gramos cobertura de chocolate blanco Gourmet: 150 gramos cobertura de chocolate semiamargo Gourmet: 150 gramos aceite de coco: 2 cucharadas

Con apenas cuatro ingredientes y una preparación simple, estas barritas de chocolate con frutos rojos se convierten en una opción ideal para disfrutar en casa, especialmente cuando el calor pide algo fresco y dulce. La combinación de chocolate blanco y semiamargo con frambuesas (o frutos rojos) ofrece un contraste perfecto entre dulce, ácido y cremoso, y además se prepara en menos de 15 minutos.

Preparación

Derrite ambos chocolates por separado en el microondas, en intervalos de 30 segundos, revolviendo bien entre cada uno para evitar que se quemen. Si querés, agregá una cucharadita de aceite de coco a cada chocolate y mezclá bien. Esto ayuda a que el chocolate quede más brillante y suave. Colocá las frambuesas de manera ordenada en un molde de 10×20 cm. Esparcí el chocolate blanco por encima y luego el semiamargo, hasta cubrirlas por completo. Llevá al refrigerador por 2 a 3 horas, o hasta que el chocolate se endurezca. Cortá en barritas y serví.

Consejos para que te queden perfectas

Si usás frambuesas congeladas, dejalas descongelar un poco para que no suelten demasiado líquido en el chocolate.

Podés reemplazar las frambuesas por mix de frutos rojos, arándanos o incluso cerezas.

Para un acabado más elegante, una vez frío el chocolate, podés decorar con frambuesas enteras o ralladura de chocolate.

Imagen generada con IA.