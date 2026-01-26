Cómo hacer barritas de chocolate con frutos rojos: un postre rápido y fresco para el verano
La combinación de chocolate blanco y semiamargo con frutos rojos genera un contraste perfecto entre dulce y ácido, ideal para los días de calor.
Cómo hacer barritas de chocolate con frutos rojos: un postre rápido y fresco para el verano
La combinación de chocolate blanco y semiamargo con frutos rojos genera un contraste perfecto entre dulce y ácido, ideal para los días de calor.
Lista de Ingredientes
frambuesas (frescas o congeladas): 250 gramos
cobertura de chocolate blanco Gourmet: 150 gramos
cobertura de chocolate semiamargo Gourmet: 150 gramos
aceite de coco: 2 cucharadas
Con apenas cuatro ingredientes y una preparación simple, estas barritas de chocolate con frutos rojos se convierten en una opción ideal para disfrutar en casa, especialmente cuando el calor pide algo fresco y dulce. La combinación de chocolate blanco y semiamargo con frambuesas (o frutos rojos) ofrece un contraste perfecto entre dulce, ácido y cremoso, y además se prepara en menos de 15 minutos.
Preparación
- Derrite ambos chocolates por separado en el microondas, en intervalos de 30 segundos, revolviendo bien entre cada uno para evitar que se quemen.
- Si querés, agregá una cucharadita de aceite de coco a cada chocolate y mezclá bien. Esto ayuda a que el chocolate quede más brillante y suave.
- Colocá las frambuesas de manera ordenada en un molde de 10×20 cm.
- Esparcí el chocolate blanco por encima y luego el semiamargo, hasta cubrirlas por completo.
- Llevá al refrigerador por 2 a 3 horas, o hasta que el chocolate se endurezca.
- Cortá en barritas y serví.
Consejos para que te queden perfectas
- Si usás frambuesas congeladas, dejalas descongelar un poco para que no suelten demasiado líquido en el chocolate.
- Podés reemplazar las frambuesas por mix de frutos rojos, arándanos o incluso cerezas.
- Para un acabado más elegante, una vez frío el chocolate, podés decorar con frambuesas enteras o ralladura de chocolate.
Imagen generada con IA.
Comentarios