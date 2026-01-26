Alfajores de pie de limón: la versión fresca y suave para el verano
La clave está en el merengue y en el relleno: dos elementos que elevan el clásico argentino a una versión más liviana y moderna.
Los alfajores de pie de limón son una apuesta que combina lo mejor de dos mundos: la ternura de una masa suave con la frescura de un relleno ácido y dulce a la vez. La receta se prepara en poco más de una hora y se puede dejar reposar unas horas para que queden más blanditos y jugosos.
Ingredientes
Para la masa
- 110 g de mantequilla sin sal, ablandada
- 75 g de azúcar
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 3 yemas de huevo
- 200 g de Maicena
- 70 g de harina común
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 1/8 cdta. de sal de mar
Para el relleno de limón
- 80 g de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
- 1 cdta. de esencia de limón
- 90 g de queso crema
- 1 tarro de leche condensada
Para el merengue
- 1 sobre de base para merengue
- 1/3 taza de agua tibia
Cómo se hacen
1. Preparar la masa
- Batir la mantequilla con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.
- Agregar la vainilla y las yemas, mezclando solo hasta integrar.
- Incorporar la harina, la maicena, la sal y el polvo de hornear.
- Unir con las manos o con paleta hasta formar una masa homogénea.
- Estirar la masa con un uslero hasta 3–4 mm de espesor.
- Cortar con un cortador de galletas y congelar 20–30 minutos sobre una bandeja con papel antiadherente.
- Hornear a 180 °C por 10–12 minutos (quedan pálidas, no doradas).
2. Preparar el relleno
Mezclar todos los ingredientes y reservar.
3. Preparar el merengue
Batir la base de merengue con agua hasta obtener una consistencia firme.
4. Montaje
- Con una manga pastelera, hacer un anillo de merengue en el borde interno de una tapa.
- Dejar un hueco en el centro y rellenar con la mezcla de limón.
- Tapar con otra galleta y repetir hasta terminar.
- Para terminar, se puede sopletear el merengue para dorarlo un poco.
Los alfajores quedan más ricos y blanditos si se dejan reposar unas horas o de un día para el otro.
Imagen generada con IA.
