Alfajores de pie de limón: la versión fresca y suave para el verano

Los alfajores de pie de limón son una apuesta que combina lo mejor de dos mundos: la ternura de una masa suave con la frescura de un relleno ácido y dulce a la vez. La receta se prepara en poco más de una hora y se puede dejar reposar unas horas para que queden más blanditos y jugosos.

Una propuesta dulce y refrescante que combina la clásica textura de los alfajores con el sabor cítrico del pie de limón.

Ingredientes

Para la masa

110 g de mantequilla sin sal, ablandada

75 g de azúcar

1 cdta. de esencia de vainilla

3 yemas de huevo

200 g de Maicena

70 g de harina común

1 cdta. de polvo de hornear

1/8 cdta. de sal de mar

Para el relleno de limón

80 g de jugo de limón

Ralladura de 1 limón

1 cdta. de esencia de limón

90 g de queso crema

1 tarro de leche condensada

Para el merengue

1 sobre de base para merengue

1/3 taza de agua tibia

Cómo se hacen

1. Preparar la masa

Batir la mantequilla con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Agregar la vainilla y las yemas, mezclando solo hasta integrar. Incorporar la harina, la maicena, la sal y el polvo de hornear. Unir con las manos o con paleta hasta formar una masa homogénea. Estirar la masa con un uslero hasta 3–4 mm de espesor. Cortar con un cortador de galletas y congelar 20–30 minutos sobre una bandeja con papel antiadherente. Hornear a 180 °C por 10–12 minutos (quedan pálidas, no doradas).

2. Preparar el relleno

Mezclar todos los ingredientes y reservar.

3. Preparar el merengue

Batir la base de merengue con agua hasta obtener una consistencia firme.

4. Montaje

Con una manga pastelera, hacer un anillo de merengue en el borde interno de una tapa. Dejar un hueco en el centro y rellenar con la mezcla de limón. Tapar con otra galleta y repetir hasta terminar. Para terminar, se puede sopletear el merengue para dorarlo un poco.

Los alfajores quedan más ricos y blanditos si se dejan reposar unas horas o de un día para el otro.

Imagen generada con IA.