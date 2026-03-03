Alimentación saludable en invierno: qué cambia (y qué no) durante los meses más fríos

Mantener una alimentación saludable no depende de la estación del año. Sin embargo, con la llegada del frío surgen dudas frecuentes: ¿en invierno tenemos más hambre?, ¿necesitamos comidas más energéticas?, ¿es normal tener más antojos? Especialistas y las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) ofrecen algunas claves para atravesar los meses más fríos sin descuidar la salud.

Más frutas y verduras de estación

Uno de los principales consejos es priorizar frutas y verduras de temporada. En invierno suelen ser más accesibles en precio, tienen mejor calidad nutricional y aportan vitaminas y fitoquímicos que fortalecen el sistema inmunológico.

Las GAPA recomiendan consumir al menos cinco porciones diarias, lo que equivale a medio plato de verduras en el almuerzo y la cena, más dos o tres frutas a lo largo del día, siempre en variedad de colores.

Entre las verduras típicas de invierno se destacan: acelga, apio, batata, brócoli, calabaza, coliflor, espinaca, hinojo, puerro, rábano, remolacha, repollo, zanahoria y zapallo.

En cuanto a frutas de la estación, predominan banana, limón, mandarina, membrillo, naranja, pelón, pera y pomelo.

¿Tenemos más hambre cuando hace frío?

La respuesta es no. Lo que suele aumentar es el apetito, no el hambre.

Hambre : es una necesidad biológica. Se manifiesta con señales físicas como ruidos o dolor abdominal y aparece cuando el organismo necesita energía. No es selectiva: se come lo que esté disponible.

: es una necesidad biológica. Se manifiesta con señales físicas como ruidos o dolor abdominal y aparece cuando el organismo necesita energía. No es selectiva: se come lo que esté disponible. Apetito: está vinculado al placer y a las emociones. Es selectivo y suele orientarse hacia alimentos más calóricos o reconfortantes.

Durante el invierno es habitual sentir más deseo por chocolates, golosinas o productos de pastelería, ricos en grasas y azúcares. En estos casos, las guías oficiales recomiendan que su consumo sea ocasional y en porciones pequeñas.

¿Hay que comer más en invierno?

Tampoco. Las necesidades energéticas del organismo no cambian por la estación. De hecho, muchas personas reducen su nivel de actividad física en invierno, por lo que podrían necesitar incluso menos energía.

Es cierto que en días fríos se buscan comidas calientes como guisos, estofados o sopas para generar sensación de confort térmico. Sin embargo, estos platos pueden ser calóricos si no se equilibran adecuadamente. La recomendación es:

Incorporar abundantes verduras.

Moderar las porciones.

Evitar el exceso de grasas visibles.

Hidratación y actividad física

Otro aspecto que suele descuidarse es el consumo de agua. Al no sentir tanta sed, muchas personas reducen la ingesta de líquidos. Las Guías Alimentarias recomiendan beber al menos dos litros de agua por día, sin esperar a tener sed y limitando el agregado de azúcar a infusiones como mate, té o café.

Además, se aconseja sostener la actividad física durante todo el año. La recomendación general es realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física moderada, ya sea de manera continua o fraccionada.

Clave: equilibrio durante todo el año

El invierno no exige una dieta diferente, sino ajustes conscientes. Priorizar alimentos de estación, mantener la hidratación y no confundir hambre con apetito son herramientas fundamentales para sostener hábitos saludables también cuando bajan las temperaturas.

Con información del Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición