Cómo hacer ñoquis de avena y calabaza con salsa fresca: receta paso a paso 

Los ñoquis son un plato tradicional italiano que se puede preparar con una variedad de ingredientes. En esta receta, se sustituye la típica masa de papa por avena y calabaza, lo que ofrece una opción más ligera y rica en fibra.

La calabaza aporta una textura suave y un toque natural de dulzura, mientras que la avena agrega un valor nutritivo adicional. Acompañados con una salsa fresca, estos ñoquis resultan ser un plato saludable y sabroso.

Ingredientes para los ñoquis de avena y calabaza:

1 taza de avena

1/2 kg de calabaza

1 huevo

1/2 taza de harina

1 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta

1 pizca de nuez moscada

Ingredientes para la salsa fresca:

1 tomate grande

1/4 de taza de albahaca fresca

1 cucharada de aceite de oliva

Jugo de medio limón

Sal y pimienta

Preparación:

Comenzar por cocinar la calabaza. Cortar la calabaza en cubos y hervirla en agua con sal durante 10-12 minutos, o hasta que esté completamente tierna. Una vez cocida, escurrir y hacer un puré con un tenedor o en procesador de alimentos. Dejar enfriar ligeramente. Mientras tanto, en un bol grande, mezclar la avena con el puré de calabaza, el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada (si se desea). Incorporar la harina poco a poco hasta obtener una masa que no se pegue a las manos, pero que sea suave y manejable. Amasar hasta obtener una mezcla homogénea.

Dividir la masa en pequeñas porciones y formar cilindros alargados. Cortar los cilindros en trozos de aproximadamente 2 cm y, con un tenedor, marcar ligeramente cada ñoqui para darles la forma tradicional. Cocinar los ñoquis en una olla con agua hirviendo y sal. Estarán listos cuando suban a la superficie. Retirarlos con una espumadera y reservar.

Para la salsa, lavar y cortar el tomate en cubos pequeños. En un bol, mezclar el tomate con la albahaca picada finamente, el aceite de oliva y el jugo de limón. Sazonar con sal y pimienta al gusto. Dejar reposar la mezcla durante unos minutos para que los sabores se integren y la salsa tome una textura ligera y fresca.

Cómo personalizar esta receta

Esta receta es versátil y se puede adaptar a diferentes preferencias dietéticas y de sabor. Para quienes buscan una versión vegana, se puede sustituir el huevo por un sustituto vegetal, como puré de manzana. Además, se puede optar por usar harina sin gluten, como harina de arroz o harina de garbanzo.

Si se desea una salsa más cremosa, se puede sustituir el tomate por palta triturado, lo que le dará una textura más suave. También es posible incorporar otros ingredientes en la salsa, como cebolla roja picada finamente, pepino o incluso aceitunas para darle un toque más mediterráneo.

En cuanto a los ñoquis, se pueden enriquecer añadiendo hierbas o especias al gusto, como orégano, romero o tomillo en la masa, para aportar un perfil de sabor diferente. Además, si se desea una opción más densa, se pueden agregar más avena o incluso un poco de queso rallado a la mezcla.