Quién era el reconocido influencer mexicano que fue asesinado en plena transmisión en Vivo

El creador de contenido mexicano era conocido como “Cesarín”. Acumulaba más de medio millón de seguidores en redes sociales. (Foto: gentileza)

La violencia ligada al crimen organizado cobró una víctima en plena transmisión en México,tras confirmarse el asesinato del creador de contenido César Gastélum. El influencer tenía 25 años cuando fue atacado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El hecho ocurrió la noche del martes 4 de agosto, mientras el joven realizaba una transmisión en vivo en Sinaloa a través de sus redes sociales, dejando a miles de seguidores como testigos presenciales del suceso.

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades locales, el ataque armado se registró en el estacionamiento de una conocida cadena de comida rápida, ubicada en el sector Tres Ríos. Gastélum se encontraba conversando e interactuando con su audiencia frente a la cámara cuando fue abordado por sujetos armados.

Este hecho se suma a una preocupante serie de agresiones y asesinatos perpetrados contra figuras públicas y creadores de contenido digital en distintas regiones del país golpeadas por el narcotráfico. El crimen reaviva la alarma e inquietud por la persistente ola de violencia e inseguridad que atraviesa el estado de Sinaloa.

Como iniciaron las investigaciones por el asesinato en vivo del creador de contenido César Gastélum

Algunos testigos y las propias imágenes emitidas en la plataforma confirman que dos hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta se aproximaron rápidamente al creador de contenido. Sin mediar palabra alguna, uno de los agresores disparó directamente a la cabeza del joven, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El impacto de la agresión quedó registrado en el material audiovisual, el cual se interrumpió de manera abrupta tras escucharse las detonaciones y los gritos de pánico de las personas presentes en el lugar. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia y paramédicos, el influencer falleció en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa desplegó de inmediato un operativo de seguridad y peritaje en la zona del crimen, la cual se encuentra ubicada a tan solo unos cientos de metros de las instalaciones de la propia sede fiscal. Los agentes procedieron con el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento de casquillos percutidos para iniciar las investigaciones correspondientes.

César Gastélum era ampliamente conocido en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumulaba cientos de miles de seguidores dedicándose a compartir contenido de entretenimiento, retos y estilo de vida. Tras confirmarse la noticia de su deceso, la comunidad digital y sus seguidores expresaron mensajes de condolencia y repudio ante el violento ataque.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han determinado el móvil del homicidio ni se han reportado personas detenidas en relación con el caso. Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo de búsqueda en toda la capital sinaloense para dar con el paradero de los responsables del ataque en motocicleta.

Con información de Clarín