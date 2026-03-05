Bizcocho de yogur sin azúcar: la receta fácil y esponjosa que podés hacer en casa

La receta del bizcocho de yogur es una de las más populares. Imagen generada con IA.

El bizcocho de yogur es uno de esos clásicos que atraviesan generaciones. Muchos lo recuerdan como una receta casera que preparaban madres o abuelas, ideal para acompañar la merienda o el desayuno. Con el paso del tiempo, esta preparación también se fue adaptando a nuevas formas de alimentación, y hoy existe una versión más saludable: el bizcocho de yogur sin azúcar.

Con pocos pasos y productos fáciles de conseguir, este bizcocho puede prepararse en menos de una hora y rinde varias porciones, ideal para compartir en familia, la receta es compartida por Dulces Diabéticos.

Ingredientes

Para preparar este bizcocho se necesitan:

3 huevos

3 medidas de yogur de harina integral (unos 210 gramos)

(unos 210 gramos) 1 yogur natural sin azúcar

Ralladura de limón

1 sobre de levadura en polvo (16 gramos)

2 cucharadas de aceite de oliva

6 o 7 sobres de stevia u otro edulcorante

u otro edulcorante Mantequilla (cantidad mínima para enmantecar el molde)

Paso a paso: cómo prepararlo

Separar los huevos. Colocar las claras en un recipiente y las yemas en otro. Batir las claras. Agregar el edulcorante a las claras y batir hasta lograr punto nieve. Mezclar los ingredientes líquidos. En el bol de las yemas incorporar el yogur natural y el aceite de oliva. Batir bien y reservar el envase del yogur para usarlo como medida. Agregar los ingredientes secos. Incorporar la levadura y tres medidas del envase de yogur de harina integral. Batir hasta integrar. Sumar el sabor. Añadir la ralladura de limón y continuar batiendo hasta lograr una mezcla consistente. Integrar las claras. Incorporar las claras batidas a punto nieve con movimientos suaves hasta obtener una masa homogénea. Preparar el molde. Untarlo con mantequilla y espolvorear un poco de harina para evitar que la preparación se pegue. Hornear. Verter la mezcla en el molde y llevar al horno precalentado a 180° durante 35 a 40 minutos.

Una vez listo, se recomienda dejarlo enfriar antes de desmoldar. El resultado es un bizcocho esponjoso y liviano, ideal para acompañar el café o el mate.