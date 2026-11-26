El vínculo bilateral entre Argentina y Brasil sumó este jueves un nuevo capítulo de aclaraciones oficiales: el canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno de Javier Milei no pone en duda el resultado de las elecciones presidenciales que consagraron a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ratificó sus reparos sobre ciertas situaciones ocurridas durante el proceso electoral brasileño y atribuyó a Brasilia la degradación diplomática que mantienen ambos países desde julio.

De acuerdo con las declaraciones realizadas este 26 de noviembre 2026 por Pablo Quirno en diálogo con Radio Mitre, y con los registros oficiales asentados en el Informe de Gestión N°146 presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso de la Nación, la postura oficial busca descomprimir las versiones diplomáticas surgidas tras versiones periodísticas que indicaban que el Ejecutivo brasileño habría solicitado el regreso definitivo de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Qué dijo el canciller Pablo Quirno sobre las elecciones en Brasil, Lula da Silva y la situación del embajador Julio Bitelli

Las precisiones del titular del Palacio San Martín se produjeron luego de que trascendiera el supuesto malestar en Brasilia, por sus recientes expresiones televisivas respecto de la transparencia del proceso electoral brasileño.

En su entrevista radial, Pablo Quirno afirmó que «nadie está poniendo en duda resultados», pero sostuvo que existieron instancias «que no fueron lo suficientemente prolijas», mencionando como ejemplo la orden de arresto dictada contra el excandidato Flávio Bolsonaro apenas minutos después de cerrado el comicio.

Respecto del futuro de Julio Bitelli, quien fue llamado a consultas el 15 de julio 2024 y el 26 de julio 2026, operando ambas sedes diplomáticas mediante encargados de negocios desde el 6 de agosto, el canciller señaló que Argentina no recibió ninguna notificación oficial sobre un retiro definitivo y remarcó que esperan al representante brasileño «con los brazos abiertos».

En paralelo, el funcionario expresó la inquietud del Gobierno nacional por la reunión mantenida entre Lula da Silva y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, difundida un día después de que Teherán declarara organización terrorista a las Fuerzas Armadas argentinas.

Degradación diplomática entre Argentina y Brasil y expectativa por el fallo sobre Malvinas

Más allá de la coyuntura electoral, el Informe de Gestión N°146 de la Jefatura de Gabinete ya había atribuido el enfriamiento institucional con Brasil a una «decisión unilateral del gobierno brasileño», criterio que Quirno reiteró al advertir que la relación bilateral «no está en sus carriles normales» cuando uno de los Estados retira a su embajador.

Durante la misma jornada, el canciller también abordó la agenda en el Atlántico Sur de cara al pronunciamiento que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar emitirá este sábado 28 de noviembre 2026 sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para frenar las exploraciones petroleras británicas en torno a las Islas Malvinas.

En ese punto, destacó que, más allá del alcance de la resolución cautelar, el país logró dejar asentado por primera vez ante una corte internacional la existencia de una controversia con el Reino Unido sobre los recursos del Atlántico.