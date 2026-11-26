Pablo Quirno respondió a los rumores de un cambio en Economía en medio de la tensión cambiaria

En medio de una semana marcada por la tensión financiera -con el ingreso de Argentina en recesión, la suba del dólar y el riesgo país por encima de los 1.000 puntos-, crecieron los rumores sobre una posible salida del ministro Luis Caputo del Gobierno. Frente a esto, el canciller Pablo Quirno rompió el silencio para desmentir la versión y descartar que vaya a sucederlo al frente de Economía.

Pablo Quirno sobre la posible salida de Caputo

Tras ser consultado sobre la posibilidad de que el Ministerio de Economía sufriera un eventual recambio, el canciller fue contundente al responder que los rumores son infundados.

Quirno negó rotundamente las versiones que lo señalan como el próximo sucesor de Caputo y lo hizo en declaraciones a Radio Mitre. El funcionario calificó las versiones como «un comentario bastante gracioso» y planteó: «Lo vemos a Toto en comando de la economía con el excelente trabajo que está haciendo. Como el Presidente dice, es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Mientras (Milei) disponga que siga trabajando, él va a seguir trabajando».

Asimismo, el canciller sostuvo que está seguro de que el presidente no tiene intenciones de apartarlo y por ello considera que «no tiene absolutamente ningún asidero esa especulación».

Los rumores sobre que Quirno podría reemplazar a Caputo se basan en su trayectoria previa. El actual canciller, que lo conoce desde que ambos coincidieron en el JP Morgan, fue coordinador general de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Macri. Luego, al asumir Milei, fue designado secretario de Finanzas, cargo que ocupó hasta octubre del año pasado, cuando desembarcó en la Cancillería.

Qué dijo Luis Caputo sobre el dólar, la inflación y el riesgo de recesión en A24

Al analizar los últimos datos macroeconómicos y la dinámica cambiaria de la semana, el titular del Palacio de Hacienda planteó cuatro definiciones centrales sobre el rumbo de la economía argentina. Caputo afirmó que no le preocupa la suba reciente del tipo de cambio, explicando que el movimiento local acompañó la depreciación generalizada de las monedas emergentes frente a un escenario de crisis global, y remarcó que la robustez del programa económico evita un traslado automático a la inflación.

El ministro calificó la noción de «recesión técnica» como una definición arbitraria que no refleja la profundidad del proceso económico, señalando que la caída de julio obedeció a factores puntuales, como el aumento del gas, las lluvias y el impacto del Mundial, mientras que agosto y septiembre arrojaron números positivos.

El funcionario destacó que hoy el 50% de los usuarios continúa recibiendo subsidios tarifarios focalizados, aunque el volumen total de subsidios estatales se redujo, en el marco de una recomposición donde los servicios cuestan más y otros bienes bajaron respecto de etapas anteriores.

De cara a los próximos meses, Caputo subrayó la necesidad de continuar bajando impuestos, profundizar la desregulación, reducir el costo financiero y acelerar la inversión en infraestructura, valorando la convicción del presidente Javier Milei para sostener el rumbo sin alteraciones.