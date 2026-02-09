Budín de naranja: receta fácil con solo 5 ingredientes para un resultado esponjoso

¿Existe algo mejor que el aroma a cítricos recién horneados para acompañar el mate? Esta receta de budín de naranja se ha convertido en el favorito de las redes por una razón simple: utiliza lo que ya tenés en la alacena y el resultado es digno de una pastelería.

A diferencia de las recetas pesadas, esta versión con aceite garantiza una miga aireada y una humedad que se mantiene por días. En solo 45 minutos, podés transformar dos naranjas y un puñado de ingredientes básicos en el compañero perfecto para tu tarde.

Qué necesitás para este budín de naranja de 5 ingredientes: solo 5 básicos de tu alacena

Para esta receta de budín de naranja de 5 ingredientes no necesitás balanza ni utensilios sofisticados; con una taza común de té podés tomar todas las medidas. Estos son los elegidos:

Harina leudante : 2 tazas (el motor de la esponjosidad).

: 2 tazas (el motor de la esponjosidad). Naranjas : 2 unidades (usaremos tanto el jugo como la ralladura).

: 2 unidades (usaremos tanto el jugo como la ralladura). Azúcar : 1 taza.

: 1 taza. Huevos : 3 unidades grandes.

: 3 unidades grandes. Aceite de girasol: 1 taza (la clave para que no se seque).

Budín de naranja de 5 ingredientes: el paso a paso para un resultado de «golazo»

El éxito de este budín reside en el orden de los factores. Seguí estos pasos para asegurar que crezca parejo en el horno:

El batido inicial: comenzá batiendo los huevos con el azúcar hasta lograr una crema pálida y espumosa.

Este aire es el que luego se transformará en burbujas dentro del horno. La integración manual: sumá la primera taza de harina y el aceite de forma suave.

Aquí el secreto es dejar la batidora de lado y usar una espátula para no «pelmazar» la preparación. Potencia cítrica: incorporá la ralladura y el jugo de las dos naranjas.

El ácido del cítrico reaccionará con la harina leudante dándole ese empuje extra. Horneado perfecto: verté la mezcla en un molde enmantecado y llevala a un horno precalentado a 180°C. Cocinalo por 45 minutos.

Sabrás que está listo cuando el perfume invada tu cocina y la superficie esté dorada.

Budín de naranja de 5 ingredientes: trucos para un budín nivel experto

Si querés llevar esta receta al siguiente nivel, podés preparar un glaseado rápido mezclando apenas unas cucharadas de azúcar impalpable con un chorrito de jugo de naranja y volcarlo sobre el budín apenas salga del horno.

Recordá que, al usar aceite en lugar de manteca, este budín es apto para quienes buscan una opción más liviana. Además, si te sobran porciones, podés guardarlas en un recipiente hermético y la humedad se conservará intacta hasta el día siguiente, ideal para el desayuno.