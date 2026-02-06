Cómo lograr la perfecta tarta de higos invertida: receta sencilla y consejos para un resultado delicioso

La pastelería francesa tiene una fascinación especial por los postres que se sirven «cabeza abajo», siendo la Tatin el ejemplo más emblemático. Siguiendo esa tradición, el bizcocho invertido de higos frescos se presenta como una opción sofisticada pero sorprendentemente sencilla para lucirse este verano.

El secreto de esta preparación de higos no reside solo en la calidad de la fruta, sino en una salsa de caramelo y nata que, al hornearse junto a la masa, impregna el bizcocho logrando una textura húmeda y un brillo profesional que conquista a primera vista.

Tarta de higos invertida: ingredientes para 8 porciones

Para realizar esta tarta de higos invertida vas a necesitar elementos básicos de repostería y, por supuesto, higos en su punto justo de madurez:

Fruta : 8 a 10 higos frescos.

: 8 a 10 higos frescos. Masa : 150 g de harina, 120 g de azúcar, 1 sobre de levadura, 3 huevos, 100 ml de leche y una pizca de sal.

: 150 g de harina, 120 g de azúcar, 1 sobre de levadura, 3 huevos, 100 ml de leche y una pizca de sal. El toque aromático : 1 cdta. de vainilla y 100 g de mantequilla derretida (importante dejarla atemperar).

: 1 cdta. de vainilla y 100 g de mantequilla derretida (importante dejarla atemperar). Salsa de caramelo: 150 g de azúcar, 50 g de nata para montar y una cucharada de agua.

Paso a paso de la tarta de higos invertida: cómo lograr el «renversé» perfecto

El procedimiento demora aproximadamente 45-50 minutos y requiere seguir un orden específico para que el desmolde sea exitoso:

La base de caramelo: prepará un caramelo rubio con el azúcar y el agua.

Al finalizar, añadí la nata y dejá hervir un minuto para lograr una salsa cremosa.

Vertela en el fondo de un molde previamente forrado con papel vegetal. Disposición de los higos: cortá los higos a lo ancho o a lo largo y colocalos sobre la salsa de caramelo cubriendo todo el fondo. El aparejo del bizcocho: mezclá los elementos secos (harina tamizada, levadura, azúcar) por un lado, y los líquidos (huevos, leche, vainilla y la mantequilla fundida atemperada) por otro.

Uní ambas preparaciones con batidor de varillas hasta lograr una mezcla fina. Horneado y magia: verté la masa sobre los higos y llevá al horno durante 40 minutos a 180°C.

Tarta de higos invertida: consejos expertos para un resultado profesional

Para que tu bizcocho sea un «escándalo» —como diríamos en la cocina— es fundamental prestar atención a la temperatura de la manteca. Si la incorporás demasiado caliente, podría cuajar los huevos y arruinar la textura homogénea de la masa.

Una vez fuera del horno, dejá enfriar solo un poco antes de volcar sobre el plato de servicio. Al estar «invertido«, los higos que estaban en el fondo quedarán en la parte superior, bañados por la salsa de caramelo que habrá penetrado en la miga del bizcocho.

Este postre es ideal para acompañar con una cucharada de crema fresca o simplemente disfrutarlo solo, resaltando el sabor intenso de la higuera.