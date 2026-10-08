“Burrowcore”: la tendencia deco que convierte un rincón de la casa en refugio para los días fríos y lluviosos

La propuesta combina luz cálida, texturas suaves y detalles naturales para crear un espacio íntimo dentro del hogar. Ideas sencillas para adaptarla a los días frescos de Río Negro y Neuquén.

Cuando afuera llueve o baja la temperatura, un rincón cómodo puede convertirse en el mejor lugar de la casa. Esa es la idea detrás del burrowcore, una tendencia de decoración que propone armar pequeños refugios para leer, descansar o simplemente pasar un rato puertas adentro.

Según los sitios especializados Homes & Gardens y Good Housekeeping, el estilo toma inspiración de las madrigueras y los escenarios de cuento: busca espacios envolventes, con capas de texturas, luz tenue y objetos que transmitan calidez. La propuesta no exige renovar toda la casa; alcanza con transformar un sector en un rincón propio.

Qué es el burrowcore y cómo se refleja en la decoración

El burrowcore se reconoce por una atmósfera íntima y acogedora. Para conseguirla, combina mantas, almohadones, alfombras y cortinas con materiales de distintas texturas, como lana, algodón, lino y fibras naturales.

La iluminación también cumple un papel central. En lugar de depender de una luz fuerte desde el techo, la tendencia propone sumar lámparas de mesa o de pie, con tonos cálidos, para crear puntos de luz más suaves. Las velas pueden completar el ambiente, siempre con las precauciones necesarias.

En cuanto a la paleta, aparecen los colores tierra, como verde musgo, oliva, terracota y marrón. La madera, la cerámica, los tejidos artesanales y las formas orgánicas aportan un aspecto menos rígido, con detalles que pueden tener marcas de uso o terminaciones imperfectas.

Cómo armar un rincón burrowcore en casa

El primer paso es elegir un sector poco transitado: puede ser una esquina del living, un espacio junto a una ventana o un lugar del dormitorio. Una butaca cómoda, un almohadón de apoyo y una manta al alcance de la mano alcanzan para definir el área.

Después se pueden sumar una lámpara de luz cálida, una mesa auxiliar, libros y una canasta para guardar textiles. Si hay lugar, una alfombra ayuda a delimitar el rincón y aporta una superficie más confortable. La clave está en superponer capas sin recargar el espacio.

Las plantas, las ramas secas o algún objeto de fibras naturales permiten incorporar referencias a la naturaleza. También sirven los pequeños detalles personales: una taza, una ilustración o una pieza artesanal que haga que el sector se sienta propio.

Una versión liviana para los días frescos de la región

En Río Negro y Neuquén, donde las temperaturas pueden variar durante la primavera, el rincón puede pensarse con textiles fáciles de sumar y retirar. Una manta liviana y fundas de almohadón en tonos cálidos permiten adaptar el espacio sin convertirlo en una decoración exclusivamente invernal.

El burrowcore no requiere una habitación extra ni una gran inversión. Su propuesta es más sencilla: elegir un rincón, hacerlo cómodo y reunir allí algunos objetos que inviten a quedarse un rato.