¿Cada cuánto hay que cambiar las sábanas en invierno? La frecuencia recomendada para reducir los ácaros

Cada cuánto hay que cambiar las sábanas en invierno.

Durante los meses fríos, muchas personas suelen espaciar el lavado de las sábanas porque transpiran menos y las bajas temperaturas dificultan el secado. Sin embargo, aunque el invierno puede modificar algunos hábitos de higiene, la ropa de cama continúa acumulando sudor, células muertas de la piel, humedad y partículas que favorecen la presencia de ácaros.

Estos organismos microscópicos suelen encontrarse en colchones, almohadas, mantas y otros textiles del hogar. Si bien no generan problemas en todas las personas, sus partículas pueden provocar estornudos, congestión nasal, picazón y molestias respiratorias en quienes tienen alergias o sensibilidad.

Cada cuánto hay que cambiar las sábanas en invierno

Incluso durante el invierno, se recomienda cambiar las sábanas aproximadamente una vez por semana.

Esta frecuencia ayuda a reducir la acumulación de sudor, restos de piel, polvo y alérgenos que quedan atrapados entre las fibras de la tela. Aunque durante los días fríos el cuerpo puede transpirar menos, mientras dormimos seguimos liberando humedad y células de la piel.

Además, el uso de mantas, acolchados y calefacción, sumado a una menor ventilación de los ambientes, puede favorecer la acumulación de humedad en la habitación.

En algunos casos, como cuando una persona transpira mucho, duerme con mascotas, atraviesa una enfermedad o tiene alergias respiratorias, puede ser conveniente cambiar la ropa de cama con mayor frecuencia.

Por qué los ácaros se acumulan en la cama

Los ácaros del polvo doméstico se alimentan principalmente de pequeñas partículas de piel que las personas desprenden de manera natural.

Los colchones, las almohadas y las sábanas pueden ofrecerles un ambiente favorable porque concentran restos orgánicos, calor y humedad. Durante la noche, el contacto prolongado con el cuerpo genera condiciones que contribuyen a su permanencia.

Aunque es prácticamente imposible eliminar por completo los ácaros de una vivienda, mantener una rutina de limpieza ayuda a disminuir su presencia y a reducir la exposición a las partículas que pueden desencadenar reacciones alérgicas.

Cómo lavar las sábanas para mantener una cama más limpia

Para mejorar la higiene de la ropa de cama, se pueden tener en cuenta los siguientes hábitos:

Lavar las sábanas una vez por semana.

Utilizar agua caliente cuando la etiqueta de la tela lo permita.

Secarlas por completo antes de volver a colocarlas.

Lavar también las fundas de las almohadas y los protectores.

Limpiar las mantas y los acolchados de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Aspirar el colchón periódicamente para reducir el polvo y las partículas acumuladas.

Ventilar el dormitorio todos los días, incluso durante el invierno.

Otros hábitos para cuidar la higiene del dormitorio

Además del lavado frecuente, hay pequeñas prácticas que pueden ayudar a mantener la cama en mejores condiciones.

Una de ellas es evitar hacer la cama inmediatamente después de levantarse. Dejar las sábanas abiertas durante algunos minutos permite que se disipe parte de la humedad acumulada durante la noche.

También es importante mantener una buena circulación de aire, evitar la acumulación innecesaria de textiles y limpiar con regularidad las superficies donde suele depositarse el polvo.

Las almohadas, los protectores y el colchón también requieren cuidados. En todos los casos, conviene seguir las recomendaciones del fabricante para evitar daños en los materiales.

Cambiar las sábanas una vez por semana, lavarlas correctamente y mantener el dormitorio ventilado son medidas sencillas que ayudan a reducir la acumulación de polvo, humedad y alérgenos. Si bien estos hábitos no eliminan por completo los ácaros, pueden contribuir a mantener un ambiente de descanso más limpio y saludable.