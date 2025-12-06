Feng Shui: los 3 regalos de Navidad que no debés hacer porque atraen la mala suerte

La Navidad es una de las celebraciones más esperadas del año: reúne a las familias, invita a compartir comidas típicas y mantiene viva la tradición de intercambiar regalos. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, según el Feng Shui, existen ciertos obsequios que conviene evitar porque pueden atraer mala energía o generar bloqueos en el hogar.

Regalar en Navidad es un clásico que suele planificarse con anticipación para encontrar productos de calidad, a buen precio y adecuados para cada persona. Pero esta práctica milenaria sostiene que no todos los obsequios son positivos. Para el Feng Shui, algunos regalos pueden afectar el bienestar, la armonía y el flujo energético dentro de una casa.

Si aún no elegiste tus regalos de este año, estos consejos pueden ayudarte a evitar objetos que, según esta filosofía, podrían traer mala suerte. Estos son los tres elementos que no deberías regalar en Navidad, de acuerdo con el Feng Shui:

Los 3 regalos que debes evitar esta Navidad porque atraen la mala suerte, según el Feng Shui

1. Objetos filosos

Aunque puedan parecer elegantes —como cuchillos, tijeras o navajas—, representan cortes, rupturas y distanciamientos. Esta simbología también se extiende a los relojes, que para el Feng Shui marcan el paso del tiempo y pueden interpretarse como el fin de ciclos o vínculos.

2. Plantas que requieren demasiado cuidado

Si bien regalar plantas es un gesto hermoso, aquellas que necesitan mucha atención pueden generar una carga simbólica sobre la persona que las recibe. Y si la planta se marchita, se toma como un mal augurio o signo de desgaste energético.

3. Ropa heredada o usada

Aunque puede parecer un gesto afectuoso, el Feng Shui advierte que la ropa que ya tuvo un dueño conserva parte de su energía anterior. Esto podría interferir en el bienestar de quien la reciba, especialmente si atraviesa un momento de cambios o vulnerabilidad.