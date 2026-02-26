Canela y cáscara de limón: qué pasa cuando los hervís y cuáles son sus beneficios

La combinación de canela y cáscaras de limón se volvió tendencia como remedio natural. Para qué sirve, cuáles son sus beneficios y cómo prepararla en casa.

Hervir canela con cáscaras de limón parece una simple infusión, pero es un verdadero aliado natural para el bienestar.

La canela es una de las especias más utilizadas en la gastronomía mundial por su aroma intenso y su sabor inconfundible. Pero su uso va mucho más allá de la cocina. Desde hace siglos, forma parte de la medicina natural por sus múltiples propiedades.

Y ahora, combinada con limón, su potencial parece multiplicarse.

Por qué todos están hirviendo canela con cáscaras de limón

La canela ocupa uno de los primeros puestos en niveles de antioxidantes naturales. Su color y sabor característicos se deben a los aceites esenciales presentes en la corteza del árbol del que proviene.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Propiedades antiinflamatorias

Acción antioxidante

Posible efecto regulador del azúcar en sangre

en sangre Estimulación del sistema inmunológico

Apoyo en la salud cardiovascular

Por su parte, el limón —incluso en su cáscara— aporta vitamina C, flavonoides y aceites esenciales con efecto depurativo y antioxidante.

Cuando ambos ingredientes se hierven juntos, liberan compuestos aromáticos que no solo generan un perfume agradable en el ambiente, sino que también pueden aprovecharse en forma de infusión.

Para qué sirve esta mezcla natural

Quienes la consumen o la preparan en casa aseguran que puede ayudar a:

Desinflamar el organismo

Mejorar la digestión

Estimular defensas

Reducir la sensación de hinchazón

Generar sensación de bienestar general

Además, muchas personas la hierven simplemente para perfumar naturalmente la casa, evitando aromatizantes artificiales.

Cómo preparar la infusión de canela y cáscara de limón

Es simple y económica:

Hervir una taza de agua. Agregar una rama de canela. Incorporar cáscaras de limón previamente lavadas. Dejar hervir entre 5 y 10 minutos. Colar y consumir tibia.

También puede dejarse reposar para utilizar como aromatizante natural en el hogar.

Un hábito simple con múltiples usos

Más allá de sus beneficios potenciales, esta combinación se volvió viral porque es accesible, económica y fácil de preparar. Como todo remedio natural, no reemplaza tratamientos médicos, pero puede convertirse en un complemento dentro de un estilo de vida saludable.