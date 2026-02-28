Caramelo líquido para flan: la técnica fácil que usan los pasteleros para que quede perfecto 

Hacer flan en casa puede parecer fácil, pero hay un detalle que suele complicar a más de uno: el caramelo. Ese dorado brillante que cubre la base del molde muchas veces es todo un desafío prepararlo. Sin embargo, los pasteleros tienen su secreto para que salga perfecto.

Un buen caramelo no solo suma dulzura y color, sino que también ayuda a desmoldar el flan sin dramas. Es importante que no se pase ni se queme.

Cómo hacer el caramelo al estilo de los pasteleros

Ingredientes:

100 gramos de azúcar (aproximadamente ½ taza).

3 cucharadas de agua.

Paso a paso:

Mezclá el azúcar y el agua en una cacerolita: esto hace que el caramelo se derrita parejo y sin grumos.

Llevá la mezcla al fuego medio: no la remuevas con cuchara, sino solo mové la cacerola con suavidad para que el calor se distribuya bien.

Prestá atención al color: en pocos minutos, el azúcar va a empezar a dorarse. El punto justo es cuando toma un tono ámbar, ni muy claro ni muy oscuro.

Retirá del fuego a tiempo: apenas veas el color deseado, sacá la cacerola. El caramelo sigue cocinándose con el calor residual, así evitás que se queme.

Volcá el caramelo en el molde: hacelo rápido al cubrir toda la base. Si se endurece demasiado, podés calentar la cacerola unos segundos más.

Los consejos de los expertos para que no falle

Algunos pasteleros humedecen el molde antes de poner el caramelo, otros lo prefieren seco. Las dos formas funcionan, elegí la que te resulte más cómoda.

No uses cuchara para remover. Si mezclás el azúcar mientras se calienta, se pueden formar cristales. Solo mové la cacerola.

Caramelo líquido o más espeso. Si te gusta que quede una capa firme, dejalo un poco más espeso. Si preferís que se mezcle con el flan al desmoldar, usalo bien líquido.