Cómo hacer bombas de papa rellenas de queso: receta fácil, económica e ideal para las viandas del cole

Las bombas de papa rellenas de queso son una opción práctica, rendidora y muy tentadora para sumar a las viandas escolares. Crujientes por fuera y con un corazón cremoso por dentro, se preparan con pocos ingredientes y pueden cocinarse al horno o fritas, según la preferencia de cada familia.

Además, se pueden hacer con anticipación y freezar, lo que las convierte en una solución perfecta para organizar las comidas de la semana.

Ingredientes para 12 unidades

1 kilo de papas

150 a 200 gramos de queso (muzzarella o cremoso)

1 huevo

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

2 cucharadas de maicena o harina

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Pan rallado para rebozar

Aceite (si se fríen)

Paso a paso

Hervir las papas

Cociná las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelalas y hacé un puré sin agregar leche ni manteca. Dejalo enfriar. Condimentar la mezcla

Sumá la maicena o harina, el queso rallado y los condimentos. Mezclá hasta lograr una masa firme que se pueda moldear. Rellenar

Cortá el queso en cubos. Tomá una porción de puré, aplastala en la mano, colocá el queso en el centro y cerrá formando una bolita. Rebozar

Pasá cada bomba por huevo y pan rallado para que queden bien cubiertas. Cocción Al horno: colocarlas en una placa aceitada y cocinar a 200° durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas.

colocarlas en una placa aceitada y cocinar a 200° durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas. Fritas: cocinar en aceite caliente hasta que estén crocantes y doradas.

Ideal para la vianda

Estas bombas pueden comerse frías o tibias, no pierden textura y son fáciles de transportar. Podés acompañarlas con una ensalada, bastones de zanahoria o una fruta para completar la vianda.

También se pueden variar los rellenos: jamón y queso, queso y espinaca, o incluso agregar un poco de pollo desmenuzado al puré.

Tip extra para organizar la semana

Podés armarlas y guardarlas crudas en el freezer. Cuando las necesites, se cocinan directamente sin descongelar, agregando unos minutos más al horno.

Una receta simple, rendidora y con ingredientes accesibles que siempre suma puntos en el menú familiar.

Si querés, te preparo una versión más saludable o apta sin gluten.