Chau gluten: la receta definitiva de sorrentinos caseros con solo tres ingredientes
Descubrí el secreto de la masa elástica y perfecta para pastas sin TACC. Un método infalible que utiliza la técnica del escaldado para lograr una textura profesional en casa.
La búsqueda de la pasta perfecta sin gluten suele ser un desafío para quienes conviven con la celiaquía o eligen una dieta libre de harinas de trigo. Sin embargo, la clave no está en la complejidad de los insumos, sino en la técnica. Con solo una taza de premezcla, agua y huevo, es posible obtener una masa elástica, húmeda y resistente, ideal para crear sorrentinos caseros que no se rompen durante la cocción.
Esta receta, pensada para rendir 21 unidades, destaca por su versatilidad, permitiendo que cada cocinero juegue con el relleno que más le guste, desde opciones clásicas de ricota y nuez hasta propuestas más audaces con vegetales de estación.
Receta de sorrentinos caseros. El secreto del escaldado: cómo lograr una masa elástica sin TACC
Para que una pasta sin gluten tenga la flexibilidad necesaria para moldearse sin quebrarse, el procedimiento del hervor es fundamental. El paso a paso técnico para una masa profesional consiste en:
- Punto de ebullición: se debe llevar a hervor una taza de agua y, en el momento exacto del quiebre, incorporar la taza de premezcla de un solo golpe.
- Revolver enérgicamente: es vital realizar este proceso sobre el fuego hasta que la preparación se desprenda completamente de la olla.
- Integración final: una vez sobre la mesada (espolvoreada con premezcla), se añade el huevo y la sal, uniendo los componentes hasta obtener una consistencia elástica que conserve la humedad pero no se pegue a las manos.
Armado y cocción: tips para la receta de sorrentinos perfectos
Una vez obtenida la base, el éxito de la pasta rellena reside en el manejo del aire y el prensado. Para asegurar un resultado de prestigio, seguí estas recomendaciones:
- Relleno compacto: al colocar la masa en el molde, es clave presionar el relleno lo más posible para evitar huecos internos.
- Extracción de aire: al cubrir con la segunda capa de masa, se debe presionar cuidadosamente para retirar el oxígeno antes de pasar el palote, evitando que los sorrentinos se abran al hervir.
- El golpe seco: para desmoldar de forma impecable, basta con dar vuelta el molde sobre la mesada con un movimiento firme y seco.
- Cocción: hervir en abundante agua con sal hasta que alcancen el punto deseado, listos para combinar con tu salsa preferida.
Comentarios