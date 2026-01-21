Chau gluten: la receta definitiva de sorrentinos caseros con solo tres ingredientes

La búsqueda de la pasta perfecta sin gluten suele ser un desafío para quienes conviven con la celiaquía o eligen una dieta libre de harinas de trigo. Sin embargo, la clave no está en la complejidad de los insumos, sino en la técnica. Con solo una taza de premezcla, agua y huevo, es posible obtener una masa elástica, húmeda y resistente, ideal para crear sorrentinos caseros que no se rompen durante la cocción.

Esta receta, pensada para rendir 21 unidades, destaca por su versatilidad, permitiendo que cada cocinero juegue con el relleno que más le guste, desde opciones clásicas de ricota y nuez hasta propuestas más audaces con vegetales de estación.

Receta de sorrentinos caseros. El secreto del escaldado: cómo lograr una masa elástica sin TACC

Para que una pasta sin gluten tenga la flexibilidad necesaria para moldearse sin quebrarse, el procedimiento del hervor es fundamental. El paso a paso técnico para una masa profesional consiste en:

Punto de ebullición : se debe llevar a hervor una taza de agua y, en el momento exacto del quiebre, incorporar la taza de premezcla de un solo golpe.

: se debe llevar a hervor una taza de agua y, en el momento exacto del quiebre, incorporar la taza de premezcla de un solo golpe. Revolver enérgicamente : es vital realizar este proceso sobre el fuego hasta que la preparación se desprenda completamente de la olla.

: es vital realizar este proceso sobre el fuego hasta que la preparación se desprenda completamente de la olla. Integración final: una vez sobre la mesada (espolvoreada con premezcla), se añade el huevo y la sal, uniendo los componentes hasta obtener una consistencia elástica que conserve la humedad pero no se pegue a las manos.

Armado y cocción: tips para la receta de sorrentinos perfectos

Una vez obtenida la base, el éxito de la pasta rellena reside en el manejo del aire y el prensado. Para asegurar un resultado de prestigio, seguí estas recomendaciones: