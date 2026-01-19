Cómo hacer una torta de durazno que queda húmeda por dentro y dorada por fuera

Lista de Ingredientes huevo: 1 azúcar: 80 gramos azúcar negra: 40 gramos sal: una pizca aceita de girasol: 80 ml kéfir o leche entera: 160 ml esencia de vainilla: 1/2 cucharadita harina leudante de repostería: 250 gramos pelones/duraznos: 4

Las tortas invertidas de durazno eran un clásico en la infancia de muchas familias, y en esta receta se recupera ese mismo aroma frutal, pero con una preparación más simple y limpia. Sin caramelo, sin enchastre y sin riesgo de accidentes, esta torta o budín es ideal para disfrutar en una tarde de verano con el sabor pleno del durazno y el pelón.

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar y la sal hasta que espumen. Agregar el aceite en partes, de a 10 o 15 g, batiendo bien cada vez para lograr una emulsión. Incorporar el kéfir o leche y la esencia de vainilla, y batir nuevamente. Sumar la harina en dos veces, cuidando de no mezclar en exceso. Enmantecar y enharinar el molde. Colocar la mitad de la mezcla, agregar la mitad de la fruta picada (rodajas, cubos o en trozos irregulares), completar con el resto de la masa y terminar con el resto de la fruta por encima. Cocinar en horno precalentado a 190 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al pinchar el centro, el palillo salga seco.

Tip de cocina

Para que la fruta quede jugosa y bien distribuida, es ideal cortarla de manera uniforme y colocarlo en dos capas dentro de la masa. También podés espolvorear un poco de azúcar por encima antes de hornear para lograr una corteza ligeramente crocante.