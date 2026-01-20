Cómo hacer budín galés con chips de chocolate y frutos secos: la versión sin fruta abrillantada que conquista
El budín galés suma un giro moderno con chocolate y frutos secos, manteniendo el macerado y la cocción lenta que caracterizan a esta receta tradicional.
Lista de Ingredientes
té negro: 310 cc
azúcar: 200 gramos
frutos secos: 220 gramos
whisky o Coñac: 1/2 taza
leche: 125 ml
jugo de limón: 1 cucharadita
harina: 450 gramos
polvo de hornear: 1 cucharadita
bicarbonato: 1 cucharadita
huevo: 1
manteca: 30 gramos
sal, canela, nuez moscada: 1 cucharadita c/u
La clásica torta galesa vuelve a ocupar un lugar en la mesa, pero esta vez con una versión adaptada a nuevos paladares. El budín galés con chips de chocolate y frutos secos propone conservar la esencia de una receta tradicional, reemplazando la fruta abrillantada por ingredientes más aceptados, especialmente por los más jóvenes.
Paso a paso: Budín galés con chips de chocolate y frutos secos
Preparar el macerado
Picar los frutos secos a gusto y colocarlos en un bol. Agregar el té negro tibio, el whisky o coñac y el azúcar rubia. Mezclar bien y dejar macerar durante al menos 90 minutos. Para un sabor más intenso, se puede dejar reposar de la noche anterior. De manera opcional, sumar ralladura de naranja o limón.
Cortar la leche
Mezclar la leche con el jugo de limón y reservar unos minutos hasta que se corte. Este paso ayuda a lograr una miga más tierna.
Mezclar los secos
En otro recipiente, cernir la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal, la canela y la nuez moscada. Reservar.
Unir los ingredientes húmedos
Al bol con los frutos secos macerados, incorporar los chips de chocolate, la leche cortada, el huevo previamente batido, la manteca derretida y la mermelada. Mezclar hasta integrar.
Integrar la harina
Agregar de a poco los ingredientes secos a la preparación, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea.
Preparar los moldes
Aceitar los moldes elegidos (budineras o una tortera grande) y volcar la mezcla, distribuyéndola de manera pareja.
Hornear
Llevar a horno precalentado a 160 °C durante aproximadamente 50 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro, salga seco.
Enfriar y desmoldar
Retirar del horno y dejar enfriar dentro de los moldes antes de desmoldar para evitar que se quiebren.
Decoración opcional
Una vez fríos, se pueden cubrir con un glaseado de azúcar impalpable con leche o jugo de limón, y decorar con frutos secos o grageas.
Una receta con historia, adaptada a los gustos actuales
El budín mantiene los rasgos clásicos de la torta galesa:
- macerado prolongado
- especias cálidas
- cocción lenta
- y una textura densa y sabrosa
Sin embargo, la incorporación de chips de chocolate le aporta un giro moderno que lo vuelve más atractivo sin perder identidad.
