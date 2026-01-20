Cómo hacer budín galés con chips de chocolate y frutos secos: la versión sin fruta abrillantada que conquista

Lista de Ingredientes té negro: 310 cc azúcar: 200 gramos frutos secos: 220 gramos whisky o Coñac: 1/2 taza leche: 125 ml jugo de limón: 1 cucharadita harina: 450 gramos polvo de hornear: 1 cucharadita bicarbonato: 1 cucharadita huevo: 1 manteca: 30 gramos sal, canela, nuez moscada: 1 cucharadita c/u

La clásica torta galesa vuelve a ocupar un lugar en la mesa, pero esta vez con una versión adaptada a nuevos paladares. El budín galés con chips de chocolate y frutos secos propone conservar la esencia de una receta tradicional, reemplazando la fruta abrillantada por ingredientes más aceptados, especialmente por los más jóvenes.

Paso a paso: Budín galés con chips de chocolate y frutos secos

Preparar el macerado

Picar los frutos secos a gusto y colocarlos en un bol. Agregar el té negro tibio, el whisky o coñac y el azúcar rubia. Mezclar bien y dejar macerar durante al menos 90 minutos. Para un sabor más intenso, se puede dejar reposar de la noche anterior. De manera opcional, sumar ralladura de naranja o limón.

Cortar la leche

Mezclar la leche con el jugo de limón y reservar unos minutos hasta que se corte. Este paso ayuda a lograr una miga más tierna.

Mezclar los secos

En otro recipiente, cernir la harina junto con el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal, la canela y la nuez moscada. Reservar.

Unir los ingredientes húmedos

Al bol con los frutos secos macerados, incorporar los chips de chocolate, la leche cortada, el huevo previamente batido, la manteca derretida y la mermelada. Mezclar hasta integrar.

Integrar la harina

Agregar de a poco los ingredientes secos a la preparación, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea.

Preparar los moldes

Aceitar los moldes elegidos (budineras o una tortera grande) y volcar la mezcla, distribuyéndola de manera pareja.

Hornear

Llevar a horno precalentado a 160 °C durante aproximadamente 50 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el centro, salga seco.

Enfriar y desmoldar

Retirar del horno y dejar enfriar dentro de los moldes antes de desmoldar para evitar que se quiebren.

Decoración opcional

Una vez fríos, se pueden cubrir con un glaseado de azúcar impalpable con leche o jugo de limón, y decorar con frutos secos o grageas.

Una receta con historia, adaptada a los gustos actuales

El budín mantiene los rasgos clásicos de la torta galesa:

macerado prolongado

especias cálidas

cocción lenta

y una textura densa y sabrosa

Sin embargo, la incorporación de chips de chocolate le aporta un giro moderno que lo vuelve más atractivo sin perder identidad.