Cayó un árbol frente a un colegio de Roca durante la salida de los alumnos

Un pino cayó sobre calle Carlos Pellegrini, en el sector de Stefenelli, cerca de la Ruta 22, mientras se registraba un importante movimiento por la salida de los estudiantes del Colegio San Miguel. El episodio ocurrió cerca de las 18 y provocó daños materiales en un Volkswagen Gol Trend.

La caída se produjo en el exterior del establecimiento educativo, en un horario de circulación de alumnos, familias y vehículos. Pese a la situación de riesgo que generó por el lugar y el momento, no se registraron personas heridas.

Según relataron vecinos de la zona, no sería la primera vez que un árbol cae en ese sector. En esta oportunidad, la humedad de la tierra y una fuerte ráfaga de viento habrían provocado que el pino cediera y terminara sobre la calle y el vehículo.