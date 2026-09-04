Cabsha casero: la receta fácil para hacer los clásicos bocaditos de chocolate y dulce de leche

Los Cabsha son un clásico de las golosinas argentinas y una combinación que difícilmente falla: chocolate, dulce de leche y ese particular toque de licor que les da su sabor característico.

La buena noticia es que preparar una versión casera es mucho más sencillo de lo que parece. Con pocos ingredientes se pueden hacer pequeños bocaditos ideales para servir después de una comida, acompañar el café o preparar para una mesa dulce.

Ingredientes

300 g de dulce de leche repostero

2 cucharadas de coñac o licor de chocolate

300 g de chocolate cobertura

1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional

Preparación

Colocar el dulce de leche repostero en un recipiente y agregar el coñac o licor. Mezclar hasta integrar completamente.

La cantidad de alcohol puede ajustarse según el gusto. Si se busca una versión sin alcohol, se puede reemplazar por unas gotas de esencia de vainilla o simplemente omitirlo.

Llevar la mezcla a la heladera durante aproximadamente 30 minutos, hasta que tome una consistencia firme que permita trabajarla.

Formar pequeñas porciones con las manos o utilizar una manga pastelera para hacer montoncitos sobre una placa cubierta con papel manteca.

Llevar nuevamente a la heladera durante unos minutos.

Mientras tanto, derretir el chocolate cobertura a baño María o en el microondas, calentándolo en intervalos cortos y mezclando entre cada uno para evitar que se queme.

Bañar cada bocadito con el chocolate y dejar escurrir el excedente.

Colocar sobre papel manteca y llevar a la heladera hasta que el chocolate se endurezca.

El secreto para que queden como los originales

El punto del dulce de leche es fundamental. Conviene utilizar dulce de leche repostero, porque tiene una consistencia más firme y permite formar los bocaditos sin que pierdan la forma.

También es importante que el relleno esté bien frío antes de bañarlo en chocolate. De esta manera, el baño se fija más rápidamente y los Cabsha mantienen mejor su forma.

Una opción para regalar

Una vez que el chocolate esté completamente firme, se pueden colocar los bocaditos en pequeñas cápsulas de papel y presentarlos en una caja.

También se pueden decorar con chocolate blanco, frutos secos picados o unas líneas de chocolate por encima.

Son fáciles de preparar, requieren pocos ingredientes y permiten disfrutar en casa de una de las combinaciones dulces más clásicas: chocolate y dulce de leche.