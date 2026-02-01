SUSCRIBITE Diario papel
Mousse de naranja en 5 minutos: el postre fácil, fresco y sin horno que sorprende

Con solo cuatro naranjas y pocos ingredientes, este postre logra una textura aireada y un sabor fresco ideal para los días de calor.

Por Redacción

La mousse de naranja más fácil del verano. Imagen generada con IA.

Cuando las naranjas están maduras, jugosas y dulces, no solo son perfectas para un jugo. También pueden convertirse en un postre liviano, cremoso y muy rendidor. Esta mousse de naranja casera se prepara en apenas cinco minutos y luego solo requiere frío para lograr esa textura esponjosa que sorprende.

Es una receta ideal para quienes buscan algo rico, rápido y con ingredientes que casi siempre están en la cocina. Además, rinde para cuatro personas y se puede presentar en vasitos individuales, lo que la vuelve práctica y vistosa para cualquier comida familiar.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 4 naranjas
  • 2 láminas de gelatina sin sabor
  • 100 ml de nata líquida para montar (crema de leche)
  • 1 yogur griego
  • 2 cucharadas de leche condensada
  • 40 g de azúcar glas (impalpable)

Paso a paso

  • Hidratar la gelatina en agua fría durante unos minutos.
  • Rallar la cáscara de una naranja.
  • Exprimir las cuatro naranjas y reservar el jugo.
  • Batir la crema de leche hasta montarla.
  • Incorporar el azúcar impalpable y la ralladura con movimientos envolventes.
  • Agregar el yogur griego y mezclar.
  • Calentar medio vaso del jugo de naranja y disolver allí la gelatina.
  • Sumar el resto del jugo.
  • Volcar el jugo de a poco sobre la preparación cremosa, integrando suavemente.
  • Añadir la leche condensada y mezclar.
  • Servir en copas o vasitos individuales.
  • Cubrir con film y llevar a la heladera al menos dos horas.

El resultado es una mousse fresca, liviana y con un sabor cítrico equilibrado, perfecta para cerrar una comida sin pesadez. Un postre simple que demuestra que, a veces, menos es más.


