Cómo hacer harina de banana casera: la receta fácil, económica y saludable para reemplazar la harina tradicional

La harina de banana casera se convirtió en una alternativa interesante para quienes buscan incorporar nuevos ingredientes a su alimentación. Se puede preparar con bananas verdes, tiene un sabor suave y permite elaborar distintas recetas, desde panqueques y budines hasta galletitas y preparaciones saladas.

Aunque se consigue en algunas dietéticas y comercios especializados, hacer harina de banana en casa es más sencillo de lo que parece. Solo se necesitan bananas verdes, un horno o deshidratador y una procesadora o licuadora potente.

Además, es una buena manera de aprovechar esta fruta antes de que madure y obtener un ingrediente que se puede conservar durante varias semanas si se seca y almacena correctamente.

Qué beneficios tiene la harina de banana verde

La harina de banana verde se elabora a partir de bananas que todavía no alcanzaron su madurez. A diferencia de las bananas amarillas, contienen una mayor proporción de almidón resistente.

Este tipo de almidón llega parcialmente sin digerir al intestino grueso, donde puede ser utilizado por las bacterias intestinales.

Entre sus características se destacan:

Contiene almidón resistente: puede favorecer el funcionamiento de la microbiota intestinal.

puede favorecer el funcionamiento de la microbiota intestinal. Es naturalmente libre de gluten: siempre que no exista contaminación cruzada durante su elaboración.

siempre que no exista contaminación cruzada durante su elaboración. Aporta carbohidratos y pequeñas cantidades de minerales , como potasio.

, como potasio. Es versátil: puede incorporarse a preparaciones dulces y saladas.

Es importante tener en cuenta que el calor y la cocción pueden modificar el contenido de almidón resistente, por lo que sus beneficios dependen de cómo se prepare y consuma.

Cómo hacer harina de banana casera: ingredientes

Para preparar una pequeña cantidad de harina se necesitan:

4 bananas verdes, firmes y sin madurar.

Agua para lavarlas.

Unas gotas de jugo de limón (opcional, para reducir el oscurecimiento).

Utensilios: cuchillo, tabla, bandeja para horno, papel manteca, procesadora o licuadora potente y un recipiente hermético.

Paso a paso para preparar harina de banana verde en casa

1. Lavar y pelar las bananas. Lavar bien las frutas y retirar la cáscara. Como las bananas verdes son más difíciles de pelar, se pueden realizar cortes longitudinales para facilitar el procedimiento.

2. Cortar en rodajas finas. Cuanto más delgadas sean las rodajas, más rápido y parejo será el secado. Lo ideal es que tengan entre 2 y 3 milímetros de espesor.

3. Distribuir en una bandeja. Colocar las rodajas separadas entre sí, evitando que se superpongan. Se pueden rociar con unas gotas de limón para reducir la oxidación.

4. Deshidratar en el horno. Llevar a un horno a temperatura baja, idealmente entre 60 y 70 °C, durante varias horas. El tiempo dependerá del grosor de las rodajas y del horno. Si el equipo no permite mantener una temperatura baja y estable, conviene utilizar un deshidratador.

5. Comprobar que estén completamente secas. Las rodajas deben quedar duras y quebradizas, sin humedad en su interior. Este paso es fundamental para evitar que la harina se deteriore rápidamente.

6. Procesar hasta obtener un polvo fino. Una vez frías, colocar las rodajas secas en una procesadora o licuadora potente y triturar hasta lograr una textura similar a la harina.

7. Tamizar y guardar. Pasar la preparación por un colador fino para retirar los trozos más grandes. Volver a procesarlos si fuera necesario.

Cómo conservar la harina de banana casera

La clave para conservar la harina de banana es eliminar completamente la humedad antes de guardarla.

Una vez preparada, se recomienda colocarla en un frasco limpio, seco y hermético, preferentemente en un lugar fresco y protegido de la luz.

Como se trata de una elaboración casera sin controles industriales de humedad, no existe un plazo de conservación universalmente seguro. Lo más prudente es preparar pequeñas cantidades y utilizarlas pronto. Si aparecen grumos húmedos, olor extraño o moho, debe descartarse.

En qué recetas se puede utilizar la harina de banana

La harina de banana verde tiene un sabor relativamente neutro, por lo que puede utilizarse en distintas preparaciones.

Algunas ideas para incorporarla a la cocina cotidiana son:

Panqueques caseros: combinada con huevo, leche y esencia de vainilla.

combinada con huevo, leche y esencia de vainilla. Budines: mezclada con otras harinas para conseguir una textura más equilibrada.

mezclada con otras harinas para conseguir una textura más equilibrada. Galletitas saludables: acompañada de avena, frutos secos o cacao.

acompañada de avena, frutos secos o cacao. Panes caseros: como parte de una mezcla de harinas.

como parte de una mezcla de harinas. Preparaciones saladas: para espesar algunas salsas o sopas.

Es importante recordar que la harina de banana no se comporta exactamente igual que la harina de trigo, ya que no contiene gluten y absorbe los líquidos de manera diferente.

Por eso, al comenzar a utilizarla, conviene reemplazar solo una parte de la harina tradicional y ajustar las cantidades según la receta.

Fácil de preparar y muy versátil, la harina de banana casera es una alternativa para sumar variedad a la alimentación y experimentar con nuevos sabores y texturas sin necesidad de comprar productos especiales.