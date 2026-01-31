Cómo hacer key lime pie casera: fácil, fresca y perfecta para el verano

Clásica, cremosa y con el equilibrio justo entre lo ácido y lo dulce, la key lime pie es una de esas tortas que se ganaron un lugar fijo en la pastelería internacional. Su mayor encanto está en la simpleza: no requiere técnicas complejas, se prepara en pocos pasos y es perfecta para los días de calor o como postre liviano después de una comida.

Ingredientes (para una fuente de 18 a 20 cm)

220 g de galletitas (podés usar de coco, vainilla o clásicas)

100 g de manteca

1 pote de leche condensada (390 g)

Ralladura y jugo de 4 limas (o 2 limones)

1 huevo

3 yemas

150 ml de crema batida (para decorar)

1 cucharada de azúcar impalpable

Esencia de vainilla

Paso a paso: cómo preparar key lime pie

Base

Procesar las galletitas hasta que queden hechas polvo. Mezclar con la manteca derretida hasta lograr una pasta húmeda. Forrar la base de un molde desmontable, presionando bien. Llevar a frío mientras se prepara el relleno. Relleno

En un bowl, mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de lima. Agregar el huevo y las yemas, junto con unas gotas de esencia de vainilla. Integrar sin batir de más. Horneado

Volcar la mezcla sobre la base fría y llevar a horno precalentado a 170 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que el centro esté firme pero aún cremoso. Enfriado

Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera por al menos 2 horas para que tome la textura ideal. Decoración

Batir la crema con el azúcar impalpable hasta punto suave y decorar la torta antes de servir. Se puede sumar ralladura extra de lima por encima.

Tips para que salga perfecta