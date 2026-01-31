ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Cómo hacer key lime pie casera: fácil, fresca y perfecta para el verano

Con base crocante y relleno suave, la key lime pie es un clásico irresistible que se destaca por su frescura y facilidad de preparación.

Redacción

Por Redacción

Clásica, cremosa y con el equilibrio justo entre lo ácido y lo dulce, la key lime pie es una de esas tortas que se ganaron un lugar fijo en la pastelería internacional. Su mayor encanto está en la simpleza: no requiere técnicas complejas, se prepara en pocos pasos y es perfecta para los días de calor o como postre liviano después de una comida.

Ingredientes (para una fuente de 18 a 20 cm)

  • 220 g de galletitas (podés usar de coco, vainilla o clásicas)
  • 100 g de manteca
  • 1 pote de leche condensada (390 g)
  • Ralladura y jugo de 4 limas (o 2 limones)
  • 1 huevo
  • 3 yemas
  • 150 ml de crema batida (para decorar)
  • 1 cucharada de azúcar impalpable
  • Esencia de vainilla

Paso a paso: cómo preparar key lime pie

  1. Base
    Procesar las galletitas hasta que queden hechas polvo. Mezclar con la manteca derretida hasta lograr una pasta húmeda. Forrar la base de un molde desmontable, presionando bien. Llevar a frío mientras se prepara el relleno.
  2. Relleno
    En un bowl, mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de lima. Agregar el huevo y las yemas, junto con unas gotas de esencia de vainilla. Integrar sin batir de más.
  3. Horneado
    Volcar la mezcla sobre la base fría y llevar a horno precalentado a 170 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que el centro esté firme pero aún cremoso.
  4. Enfriado
    Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera por al menos 2 horas para que tome la textura ideal.
  5. Decoración
    Batir la crema con el azúcar impalpable hasta punto suave y decorar la torta antes de servir. Se puede sumar ralladura extra de lima por encima.

Tips para que salga perfecta

  • Si no conseguís limas, el limón funciona muy bien y mantiene el espíritu de la receta.
  • La base de galletitas de coco aporta un sabor extra que combina muy bien con el relleno cítrico.
  • Se conserva en heladera hasta 3 días, bien tapada.

Temas

Lima

Recetas

tartas

Yo Como

Clásica, cremosa y con el equilibrio justo entre lo ácido y lo dulce, la key lime pie es una de esas tortas que se ganaron un lugar fijo en la pastelería internacional. Su mayor encanto está en la simpleza: no requiere técnicas complejas, se prepara en pocos pasos y es perfecta para los días de calor o como postre liviano después de una comida.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios