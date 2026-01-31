Cómo hacer key lime pie casera: fácil, fresca y perfecta para el verano
Con base crocante y relleno suave, la key lime pie es un clásico irresistible que se destaca por su frescura y facilidad de preparación.
Clásica, cremosa y con el equilibrio justo entre lo ácido y lo dulce, la key lime pie es una de esas tortas que se ganaron un lugar fijo en la pastelería internacional. Su mayor encanto está en la simpleza: no requiere técnicas complejas, se prepara en pocos pasos y es perfecta para los días de calor o como postre liviano después de una comida.
Ingredientes (para una fuente de 18 a 20 cm)
- 220 g de galletitas (podés usar de coco, vainilla o clásicas)
- 100 g de manteca
- 1 pote de leche condensada (390 g)
- Ralladura y jugo de 4 limas (o 2 limones)
- 1 huevo
- 3 yemas
- 150 ml de crema batida (para decorar)
- 1 cucharada de azúcar impalpable
- Esencia de vainilla
Paso a paso: cómo preparar key lime pie
- Base
Procesar las galletitas hasta que queden hechas polvo. Mezclar con la manteca derretida hasta lograr una pasta húmeda. Forrar la base de un molde desmontable, presionando bien. Llevar a frío mientras se prepara el relleno.
- Relleno
En un bowl, mezclar la leche condensada con el jugo y la ralladura de lima. Agregar el huevo y las yemas, junto con unas gotas de esencia de vainilla. Integrar sin batir de más.
- Horneado
Volcar la mezcla sobre la base fría y llevar a horno precalentado a 170 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que el centro esté firme pero aún cremoso.
- Enfriado
Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera por al menos 2 horas para que tome la textura ideal.
- Decoración
Batir la crema con el azúcar impalpable hasta punto suave y decorar la torta antes de servir. Se puede sumar ralladura extra de lima por encima.
Tips para que salga perfecta
- Si no conseguís limas, el limón funciona muy bien y mantiene el espíritu de la receta.
- La base de galletitas de coco aporta un sabor extra que combina muy bien con el relleno cítrico.
- Se conserva en heladera hasta 3 días, bien tapada.
