Los cuernitos de grasa son un clásico de las panaderías argentinas y una de las opciones más elegidas para acompañar el mate, el desayuno o la merienda.

Su particular forma, su sabor ligeramente salado y sus delicadas capas de masa los convierten en una tentación difícil de resistir.

Aunque suelen comprarse en la panadería, prepararlos en casa es mucho más sencillo de lo que parece. El secreto está en respetar los tiempos de descanso de la masa y realizar los dobleces que le aportan su textura característica.

Ingredientes para hacer cuernitos caseros

Para aproximadamente 20 unidades:

500 gramos de harina 000.

250 mililitros de agua tibia.

25 gramos de levadura fresca o 8 gramos de levadura seca.

100 gramos de grasa vacuna.

10 gramos de sal.

1 cucharadita de azúcar.

50 gramos adicionales de grasa vacuna para el empaste.

Cómo preparar cuernitos de grasa caseros, paso a paso

Disolver la levadura en un poco de agua tibia junto con el azúcar y dejar reposar durante 10 minutos. Colocar la harina en un recipiente amplio e incorporar la sal. Agregar la levadura, el resto del agua y los 100 gramos de grasa blanda. Amasar durante aproximadamente 10 minutos, hasta obtener una masa lisa y homogénea. Cubrir con un repasador y dejar descansar durante 30 minutos. Estirar la masa formando un rectángulo y distribuir la grasa restante sobre dos tercios de la superficie. Doblar la masa en tres partes, estirar suavemente y repetir el procedimiento. Dejar descansar otros 15 minutos. Estirar nuevamente y cortar tiras rectangulares. Enrollar cada tira desde ambos extremos hacia el centro y cruzar ligeramente los rollitos para darles la forma tradicional de cuernito. Colocar sobre una placa para horno y dejar descansar durante 20 minutos. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

Los secretos para que los cuernitos queden como los de panadería

Para conseguir una textura ligeramente hojaldrada, es fundamental utilizar la grasa a temperatura ambiente y evitar que esté completamente derretida.

También es importante respetar los descansos entre cada doblez, ya que permiten que la masa se relaje y resulte más fácil de trabajar.

El horno debe estar bien caliente al momento de introducir los cuernitos para favorecer una cocción uniforme.

Si preferís un sabor más suave, podés reemplazar la grasa vacuna por manteca, aunque el resultado será diferente al de la receta tradicional.

Recién horneados y acompañados de unos buenos mates, los cuernitos caseros son una alternativa irresistible para disfrutar de una merienda sin gastar de más.