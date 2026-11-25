El aterrizaje de un helicóptero privado, que trasladó al magnate inglés Joe Lewis, en un helipuerto de la costanera de Bariloche generó señalamientos y preguntas respecto de quién autorizó la maniobra.

La pista cementada donde aterrizó la aeronave este martes en horas de la mañana está ubicada en un predio municipal, que funciona como playón de estacionamiento, actualmente concesionado. El lugar tiene dos bandejas al aire libre y en un sector de la parte inferior desde el verano pasado se delimitó el espacio para el aterrizaje de aeronaves con la letra “H” pintada sobre el piso. Está a solo unos metros del Museo y Memorial de Malvinas.

Desde la Municipalidad se desentendieron de la autorización del aterrizaje del helicóptero de Lewis a pesar de tratarse de un espacio público concesionado.

La autoridad de aplicación para el otorgamiento de habilitaciones es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que tiene en Bariloche una dependencia que funciona en el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria. No hubo respuestas hasta el momento por parte del organismo nacional a quien este diario consultó.

La legisladora provincial Magdalena Odarda (Vamos con Todos), acusó -a través de un comunicado de prensa difundido hoy- que “la autorización habría sido otorgada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a cargo de Oscar Villabona, con la presunta complicidad de funcionarios nacionales, provinciales y locales”.

Pista para aterrizaje de helicópteros en costanera de Bariloche está al lado del Museo de Malvinas. Foto: Diario Río Negro

La diputada, que es una de las impulsoras desde hace años del reclamo por el libre acceso a las costas de lago Escondido, donde se encuentra la propiedad de Lewis Hidden Lake S.A, dijo que ese helipuerto estaba “destinado exclusivamente a emergencias sanitarias y rescates en el parque nacional Nahuel Huapi”.

El espacio utilizado para el aterrizaje del helicóptero fue utilizado el verano pasado para eventos de emergencia, aunque se desconcía en ese momento también el tipo de autorización.

Según información de la ANAC, ese organismo es el encargado de habilitar los helipuertos públicos y privados, con una serie de exigencias técnicas, legales y administrativas.

La legisladora Odarda adelantó que prepara un pedido de informes dirigido a distintas autoridades locales, provinciales y nacionales, con el objetivo de esclarecer quiénes autorizaron el aterrizaje del magnate en el helipuerto, bajo qué condiciones se otorgó ese permiso y qué funcionarios intervinieron para que Lewis pudiera hacer uso de ese espacio.

RÍO NEGRO le consultó al gobernador Alberto Weretilneck si conocía de la presencia de lewis en la región y dijo haberse anoticiado por la prensa, también afirmó que no conoce personalmente al inglés.