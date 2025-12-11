Torta nube de chocolate: el postre sin harina que conquista con su sabor y textura

Lista de Ingredientes chocolate semiamargo, cortado en trozos: 250 gramos manteca: 150 gramos huevos: 6 azúcar: ½ taza para mezclar con las yemas y ½ taza para las claras sal: 1 pizca crema de leche: 1 1/3 taza azúcar impalpable: 3 cucharadas

En el universo de los postres irresistibles hay una preparación que siempre vuelve a escena: la Torta Nube de Chocolate, una receta sin harina, intensa y húmeda, cuya magia está justamente en lo que, a simple vista, parece un error. Se quiebra, se hunde, vibra apenas al moverla y, sin embargo, es exactamente así como debe quedar.

La preparación, que se hizo célebre gracias al pastelero Richard Sax, llega en esta versión de la mano de Elina Saiach (@elinasaiach), quien la comparte en sus redes y en su sitio, donde también muestra el paso a paso en video. Su impronta respeta el espíritu original: un postre profundo en sabor, sencillo en técnica y con ese encanto “perfectamente imperfecto” que la convierte en un clásico moderno.

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Forrar la base de un molde desmontable de ~22 cm con papel manteca. Derretir el chocolate a baño María; retirar del fuego y mezclar con la manteca hasta integrar. En un bowl grande, mezclar 2 huevos enteros + 4 yemas con ½ taza de azúcar; agregar la mezcla de chocolate y mezclar. Batir las 4 claras con una pizca de sal hasta formar espuma; agregar la otra ½ taza de azúcar de a poco y batir hasta picos firmes. Incorporar las claras batidas a la mezcla de chocolate con movimientos envolventes, cuidando no perder aire. Volcar en el molde y hornear 35–40 minutos, hasta que la superficie esté craquelada y el centro ya no se mueva al apenas vibrar el molde. No cocinar de más. Dejar enfriar a temperatura ambiente: la torta se hundirá —es normal. Batir la crema con el azúcar impalpable, cubrir la torta y espolvorear con cacao o añadir virutas de chocolate.

El secreto está en el punto justo

La clave es no sobrecocinar: bordes firmes y superficie con costra, centro que apenas tiemble. Si al mover el molde la masa se comporta como gelatina, necesita más minutos; debe vibrar apenas.

