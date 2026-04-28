Cómo hacer pan sin horno en 10 minutos con ingredientes que tenés en casa
Una receta simple, rápida y sin complicaciones que se volvió viral: ideal para salir del paso con lo que tenés en casa.
No hace falta horno, levadura ni horas de espera. Este pan casero en sartén es una solución práctica para cuando querés algo calentito y rico en pocos minutos. Con ingredientes básicos y un paso a paso fácil, podés lograr un pan suave por dentro y dorado por fuera.
Qué ingredientes se necesitan
- 1 taza de harina común
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de sal
- ½ taza de agua tibia
- 1 cucharada de aceite
Opcional: podés sumar orégano, ajo en polvo o semillas para darle más sabor.
Paso a paso: listo en 10 minutos
- En un bowl, mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal.
- Agregar el agua tibia y el aceite.
- Integrar hasta formar una masa suave (si hace falta, sumar un poco más de harina).
- Dividir en pequeñas porciones y estirar en forma de discos finos.
- Cocinar en una sartén caliente, sin aceite, durante 2 o 3 minutos por lado.
Cuando veas que se inflan un poco y se doran, ya están listos.
Tips para que salga perfecto
- Usar sartén bien caliente para que se cocinen rápido
- No hacerlos muy gruesos para que no queden crudos por dentro
- Tapar la sartén unos segundos ayuda a que queden más tiernos
Variantes para cambiar el sabor
Este pan admite muchas versiones:
- Tipo árabe: más finito, ideal para rellenar
- Con queso: agregar queso rallado a la masa
- Dulce: sumar una cucharadita de azúcar
Una solución rápida que salva cualquier comida
Este pan sin horno es perfecto para acompañar el mate, armar un sándwich o resolver una comida en minutos. Con pocos ingredientes y sin complicaciones, se convierte en un aliado clave en la cocina diaria.
Comentarios