Cómo hacer harina de banana, el superalimento sin TACC que es tendencia

Aunque se la conoce como «harina de banana», la versión más utilizada y nutritiva se elabora en realidad con plátano verde. Este detalle es clave, al usarse antes de su maduración, el fruto conserva mayor cantidad de almidón resistente, lo que la convierte en una alternativa saludable, sin gluten y cada vez más elegida en la cocina diaria.

La receta es simple, económica y permite sumar un ingrediente versátil para preparaciones dulces y saladas.

¿Por qué se hace con plátano verde?

El plátano verde tiene menos azúcar y más almidón resistente que la banana madura. Esto ayuda a mejorar la digestión, aporta mayor saciedad y evita picos de glucosa en sangre. Por eso, es la base ideal para esta harina.

Ingredientes

4 a 6 plátanos verdes

Paso a paso

Pelar los plátanos y cortarlos en rodajas finas.

Colocarlos sobre una placa para horno, preferentemente con papel manteca.

Secarlos en horno a temperatura baja (80° a 100°) durante 2 a 3 horas, hasta que estén completamente deshidratados. También se pueden deshidratar al sol durante uno o dos días.

Una vez secos, procesarlos en licuadora o procesadora hasta obtener un polvo fino.

Tamizar si se busca una textura más uniforme.

Cómo conservarla

Guardar en un frasco hermético.

Mantener en un lugar fresco y seco.

Puede durar varias semanas.

Usos en la cocina

Ideal para budines, tortas y panqueques sin TACC.

Como espesante natural en sopas o licuados.

Para reemplazar parcialmente otras harinas en recetas saludables.

Un ingrediente en crecimiento

La harina de banana gana terreno en la cocina cotidiana por su practicidad y beneficios. En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas sin TACC, esta preparación casera se vuelve una solución simple, económica y adaptable a todo tipo de recetas.



