Cómo hacer harina de banana, el superalimento sin TACC que es tendencia
Una opción sin TACC, económica y fácil de preparar en casa que cada vez suma más adeptos en la cocina saludable.
Aunque se la conoce como «harina de banana», la versión más utilizada y nutritiva se elabora en realidad con plátano verde. Este detalle es clave, al usarse antes de su maduración, el fruto conserva mayor cantidad de almidón resistente, lo que la convierte en una alternativa saludable, sin gluten y cada vez más elegida en la cocina diaria.
La receta es simple, económica y permite sumar un ingrediente versátil para preparaciones dulces y saladas.
¿Por qué se hace con plátano verde?
El plátano verde tiene menos azúcar y más almidón resistente que la banana madura. Esto ayuda a mejorar la digestión, aporta mayor saciedad y evita picos de glucosa en sangre. Por eso, es la base ideal para esta harina.
Ingredientes
- 4 a 6 plátanos verdes
Paso a paso
- Pelar los plátanos y cortarlos en rodajas finas.
- Colocarlos sobre una placa para horno, preferentemente con papel manteca.
- Secarlos en horno a temperatura baja (80° a 100°) durante 2 a 3 horas, hasta que estén completamente deshidratados. También se pueden deshidratar al sol durante uno o dos días.
- Una vez secos, procesarlos en licuadora o procesadora hasta obtener un polvo fino.
- Tamizar si se busca una textura más uniforme.
Cómo conservarla
- Guardar en un frasco hermético.
- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Puede durar varias semanas.
Usos en la cocina
- Ideal para budines, tortas y panqueques sin TACC.
- Como espesante natural en sopas o licuados.
- Para reemplazar parcialmente otras harinas en recetas saludables.
Un ingrediente en crecimiento
La harina de banana gana terreno en la cocina cotidiana por su practicidad y beneficios. En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas sin TACC, esta preparación casera se vuelve una solución simple, económica y adaptable a todo tipo de recetas.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar