El pastel de lentejas y arroz se ha transformado en un baluarte de la cocina inteligente en 2026. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), la combinación de una legumbre con un cereal permite obtener todos los aminoácidos esenciales, equiparando la calidad nutricional de la proteína animal. Sin embargo, el error más común es obtener una preparación blanda o sin carácter.

La clave del éxito de esta receta reside en la técnica del sofrito y el punto de cocción de los granos. En esta guía, aplicamos criterios de economía circular y salud para transformar productos de la canasta básica en una cena gourmet, saciante y sumamente nutritiva.

Cómo hacer pastel de lentejas y arroz

El maridaje biológico: por qué combinar lentejas con arroz

La ciencia de la nutrición oficial respalda esta receta por su eficiencia. Las lentejas son ricas en lisina pero bajas en metionina, mientras que el arroz (especialmente si es integral) aporta justamente lo que a la legumbre le falta. Al unirlos en un pastel, no solo logramos una textura robusta y agradable al paladar, sino que garantizamos una comida completa para niños y adultos.

Para maximizar este beneficio, los especialistas sugieren sumar vegetales ricos en vitamina C, como morrón o un toque de limón al final, lo que cuadruplica la absorción del hierro presente en las lentejas, un dato de servicio vital para prevenir la anemia.

Cómo hacer pastel de lentejas y arroz

El relleno especiado: el secreto del sabor «a carne»

Para que este pastel conquiste incluso a los paladares más tradicionales, el secreto es el sazonado. Las fuentes de gastronomía saludable recomiendan un rehogado profundo de cebolla, zanahoria rallada y apio. Al incorporar las lentejas ya cocidas, el uso de comino, pimentón ahumado y una pizca de humo líquido (opcional) otorga ese perfil sensorial que remite al relleno de las empanadas criollas.

Esta técnica permite reducir el uso de sal, cumpliendo con las normativas de salud cardiovascular, mientras que el agregado de nueces picadas o semillas puede aportar ese «crocante» que eleva la experiencia del plato.

Cómo hacer pastel de lentejas y arroz

Armado y gratinado: optimizando el índice glucémico

Para la cubierta de este pastel, la recomendación de los nutricionistas es utilizar un puré de papas rústico (con cáscara bien lavada) o un puré mixto de zapallo y zanahoria. Al mantener la fibra de los vegetales, logramos un índice glucémico más bajo, lo que evita picos de insulina y brinda una saciedad más prolongada.

Según SENASA, es fundamental que las legumbres estén bien hidratadas y cocidas para asegurar una digestibilidad óptima. El toque final de queso magro gratinado no solo aporta calcio, sino que sella las humedades, convirtiendo a este pastel en la vianda perfecta para recalentar sin que pierda su consistencia.

Cómo hacer pastel de lentejas y arroz: ingredientes estrella, para 4 personas