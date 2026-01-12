Cómo hacer pionono sin gluten: dulce o salado, fácil y esponjoso

Lista de Ingredientes Huevos: 4 unidades Azúcar: 80 gramos Premezcla sin tacc: 60 gramos Polvo de hornear: 1 cucharadita Sal: 1 pizca Miel: 1 cucharadita

El pionono, uno de los postres más queridos de la gastronomía argentina, se adapta ahora a quienes evitan el gluten con una receta sin TACC que conserva su textura suave y esponjosa. Elaborado con harina sin gluten, huevos frescos y un toque de azúcar, este pionono se hornea hasta adquirir un dorado perfecto, listo para rellenar según el gusto de cada comensal.

El pionono sin TACC se puede rellenar con lo que más te guste —jamón y queso, atún, pollo, crema y frutas o dulce de leche— y disfrutar sin preocupaciones.

Cómo hacer pionono sin TACC

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla triplique su volumen y quede espumosa.

Agregar la miel y la sal, mezclando suavemente.

Incorporar la premezcla tamizada y el polvo de hornear, con movimientos envolventes para no perder aire.

Extender la preparación sobre una placa forrada con papel manteca o silicona, formando una capa pareja.

Hornear en horno precalentado a 180°C durante 8 a 10 minutos, hasta que esté apenas dorado.

Desmoldar sobre un repasador húmedo y enrollar en caliente para que mantenga la forma.

Una vez frío, desenrollar, rellenar y volver a armar el pionono.

Ideas de relleno

Versión salada:

Jamón, queso y mayonesa.

Pollo con palmitos y salsa golf.

Atún, tomate y huevo duro.

Versión dulce:

Mermelada de frutos rojos.

Dulce de leche y coco rallado.

Crema con frutas frescas.

El pionono sin TACC es una opción liviana, económica e inclusiva, perfecta para los encuentros de verano. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de servir.