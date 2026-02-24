Cómo hacer pizza de papa, queso y cebolla: se hace en 30 minutos sin harina
Esta es una receta con ingredientes sencillos que se realiza en muy pocos minutos. El paso a paso para hacerla.
A la hora de cenar en familia, la pizza es una de las comidas más por su sabor y porque es rendidora para compartir. Sin embargo, prepararla en casa lleva tiempo y requiere amasar. Por eso, comenzó a ganar popularidad una alternativa sin harina, mucho más práctica y sencilla de preparar.
Se trata de una pizza que reemplaza la típica masa de harina por una base hecha con papa pisada, lo que permite lograr una preparación firme y sabrosa sin tener que amasar. Otro de los puntos más destacados de esta receta es que se hace en apenas media hora, por lo que es una gran opción para resolver de manera rápida.
Por qué vale la pena hacer esta pizza de papa
- No lleva harina, ideal para quienes buscan reducir su consumo o no tienen en casa.
- Se hace en 30 minutos, sin tiempos de leudado ni amasado.
- Es económica, ya que utiliza ingredientes básicos y rendidores.
- Queda crocante por fuera y tierna por dentro, con una textura diferente pero muy sabrosa.
- Rinde para compartir y es perfecta para una cena rápida.
- Es versátil, ya que se puede adaptar con distintos toppings según el gusto de cada uno.
Para preparar esta receta, se necesitan 8 ingredientes básicos que se consiguen en cualquier supermercado y seguir 6 simples pasos. La preparación no requiere ninguna técnica culinaria compleja, lo que la hace ideal para aquellos sin tanta experiencia en la cocina.
Cómo preparar pizza de papa en 30 minutos
Ingredientes
- 3 papas medianas
- 1 huevo
- 2 cucharadas de polenta
- 2 cucharadas de queso rallado
- 150 a 200 g de muzzarella
- 1 cebolla grande
- Sal y pimienta
Opcional: orégano y un chorrito de aceite de oliva
Preparación
- Herví las papas peladas y cortadas en cubos en agua con sal durante 10 a 15 minutos, hasta que estén bien tiernas. Escurrilas y pisalas en caliente hasta obtener un puré firme.
- Agregá el huevo, la polenta, el queso rallado, sal y pimienta. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.
- En una placa apenas aceitada o con papel manteca, extendé el puré formando un círculo de aproximadamente un centímetro de espesor. Compactalo bien con una cuchara para que quede parejo.
- Llevá al horno precalentado a 200 °C durante unos 10 minutos, hasta que la base esté firme y apenas dorada en los bordes.
- Retirá, cubrí con la muzzarella y la cebolla cortada en pluma. Si preferís un sabor más dulce, podés dorar la cebolla previamente en una sartén.
- Volvé al horno entre 8 y 10 minutos más, hasta que el queso se derrita y gratine.
Siguiendo estos seis pasos muy sencillos, se obtiene una pizza con base de papa bien sabrosa y crocante, pensada para hacer almuerzos y cenas de manera rápida y sin complicarse demasiado amasando harina durante varios minutos.
