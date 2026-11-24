A pocas semanas de la llegada del verano, el jardín comienza a demandar cuidados especiales. La falta de agua, la exposición al sol, la compactación del suelo y la escasez de nutrientes pueden provocar que el césped pierda su color verde y presente sectores amarillentos o secos.

Sin embargo, no siempre es necesario renovar toda la superficie. Con una serie de cuidados y una rutina de mantenimiento adecuada, es posible recuperar las zonas deterioradas y fortalecer el pasto antes de los días de calor intenso.

Cinco consejos para recuperar el césped seco antes del verano

1. Retirar el pasto seco

Utilizar un rastrillo para eliminar suavemente los restos de césped muerto y las hojas acumuladas. Esto facilita la llegada del agua y los nutrientes al suelo.

2. Airear la tierra

Cuando el suelo está demasiado compactado, las raíces tienen dificultades para desarrollarse. Realizar pequeñas perforaciones con una horquilla o un aireador permite mejorar la circulación del aire y la absorción del agua.

3. Regar en profundidad

En lugar de realizar riegos superficiales y frecuentes, conviene humedecer el suelo en profundidad, adaptando la frecuencia al clima y al tipo de césped. El mejor momento para regar es durante las primeras horas de la mañana.

4. Incorporar nutrientes

Una capa fina de compost maduro puede contribuir a mejorar las condiciones del suelo. También se pueden utilizar fertilizantes específicos para césped, siempre que el pasto esté en crecimiento activo y no presente estrés por falta de agua.

5. Re sembrar las zonas deterioradas

Si existen sectores donde el pasto murió por completo, se pueden incorporar semillas de una variedad compatible con el césped existente. Es importante mantener la humedad del suelo hasta que germinen y evitar pisar esas áreas.

A qué altura conviene cortar el césped durante el verano

Uno de los errores más frecuentes es cortar el pasto demasiado bajo cuando comienzan las altas temperaturas.

Mantener el césped ligeramente más alto ayuda a proteger el suelo del sol directo y reducir la pérdida de humedad. La altura adecuada dependerá de la variedad cultivada.

También se recomienda no retirar más de un tercio de la altura del pasto en cada corte.

Cómo saber si el césped seco todavía se puede recuperar

Que el pasto tenga un color amarillento o marrón no significa necesariamente que esté muerto. Algunas variedades pueden entrar en un estado de reposo ante la falta de agua o las condiciones climáticas desfavorables.

Si las raíces y la base de la planta permanecen firmes y saludables, existe la posibilidad de que vuelva a brotar cuando mejoren las condiciones.

Actuar antes de la llegada del verano permite fortalecer las raíces, mejorar el aspecto del jardín y preparar el césped para afrontar las altas temperaturas.