Las suculentas se convirtieron en una de las plantas favoritas para decorar casas, jardines, patios y balcones. Su capacidad para almacenar agua, sus formas originales y sus bajos requerimientos de mantenimiento las convierten en una excelente alternativa para quienes buscan sumar verde sin dedicar demasiado tiempo a su cuidado.

Sin embargo, estas plantas tienen una característica que muchas veces pasa inadvertida: algunas variedades producen flores tan llamativas que pueden competir con las especies ornamentales más tradicionales.

Según un informe de Meteored, existen cinco tipos de suculentas que se destacan especialmente por sus floraciones. Algunas producen pequeñas flores durante varios meses, mientras que otras sorprenden con racimos de colores intensos o delicadas campanitas.

Las 5 suculentas con flores más lindas para tener en casa

1. Aptenia: una suculenta colgante con flores fucsias

La aptenia (Aptenia cordifolia) es una planta de crecimiento rápido que se caracteriza por sus hojas carnosas, de color verde brillante, y sus pequeñas flores rosadas o fucsias.

Es ideal para colocar en macetas colgantes, jardineras o espacios donde pueda extenderse como una alfombra vegetal.

Sus principales características:

Prefiere los lugares soleados.

Tolera períodos de sequía una vez establecida.

Produce flores desde la primavera hasta el otoño.

Es perfecta para balcones y macetas colgantes.

Sus flores se abren principalmente durante las horas de sol y aportan pequeños puntos de color sobre el follaje.

2. Kalanchoe: flores de colores que duran varias semanas

El kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana) es una de las suculentas más populares para decorar interiores luminosos y balcones protegidos.

Su principal atractivo son los racimos de pequeñas flores que pueden aparecer en tonos rojos, naranjas, amarillos, rosados o blancos.

Sus principales características:

Necesita abundante luz natural, preferentemente indirecta.

Requiere riegos moderados.

Sus flores pueden mantenerse vistosas durante seis a ocho semanas.

Su floración habitual se concentra entre finales del invierno y la primavera.

Es una excelente opción para quienes buscan una planta compacta, colorida y de fácil mantenimiento.

3. Delosperma: una alfombra de flores violetas

La delosperma (Delosperma cooperi), también conocida como planta de hielo, es una suculenta resistente al calor y a la falta de agua.

Su principal atractivo aparece durante la floración, cuando se cubre de flores similares a pequeñas margaritas, generalmente en tonos rosados, violetas y púrpuras.

Sus principales características:

Necesita varias horas de sol directo.

Tolera muy bien el calor y los períodos secos.

Florece desde finales de la primavera y durante el verano.

Es ideal para macetas amplias, canteros y jardines de bajo mantenimiento.

Sus flores se abren con la luz del día y suelen cerrarse cuando comienza a oscurecer.

4. Echeveria: rosetas perfectas y flores en forma de campana

Las echeverias son conocidas por sus hojas carnosas que forman rosetas simétricas, similares a pequeñas flores de piedra.

Pero su belleza no termina en el follaje. Durante la época de floración desarrollan tallos alargados y arqueados de los que cuelgan delicadas flores con forma de campana.

Sus principales características:

Necesitan mucha luz natural.

Requieren un sustrato con excelente drenaje.

Sus flores pueden ser rosadas, amarillas, anaranjadas o rojizas.

La floración suele producirse durante la primavera y el verano.

Son ideales para decorar mesas exteriores, terrazas y rincones luminosos.

5. Sedum de otoño: flores que cambian de color

El sedum de otoño (Hylotelephium spectabile) es una suculenta ornamental que se distingue por sus hojas carnosas y sus grandes grupos de pequeñas flores estrelladas.

Una de sus características más interesantes es que las flores cambian de tonalidad a medida que maduran: pueden comenzar verdosas, pasar al rosa y terminar con matices rojizos o cobrizos.

Sus principales características:

Prefiere espacios soleados.

Necesita riegos moderados y buen drenaje.

Florece principalmente desde finales del verano y durante el otoño.

Atrae abejas, mariposas y otros insectos polinizadores.

Es una excelente alternativa para quienes buscan sumar biodiversidad y color al jardín.

Cómo cuidar las suculentas para conseguir una floración abundante

Aunque las suculentas son conocidas por su resistencia, necesitan determinadas condiciones para desarrollarse correctamente y producir flores.

La luz es uno de los factores más importantes. Muchas variedades requieren varias horas de buena iluminación y algunas necesitan sol directo para estimular su floración.

También es fundamental evitar el exceso de agua. Las raíces de estas plantas pueden deteriorarse cuando permanecen demasiado tiempo en un sustrato húmedo.

Para favorecer su crecimiento y floración, conviene tener en cuenta estos consejos:

Elegir macetas con drenaje: permiten eliminar el exceso de agua.

permiten eliminar el exceso de agua. Utilizar sustratos livianos: las mezclas específicas para cactus y suculentas favorecen la aireación.

las mezclas específicas para cactus y suculentas favorecen la aireación. Controlar el riego: regar cuando el sustrato esté seco, según las necesidades de cada especie.

regar cuando el sustrato esté seco, según las necesidades de cada especie. Respetar la iluminación: algunas prefieren sol directo y otras necesitan protección frente al sol intenso.

algunas prefieren sol directo y otras necesitan protección frente al sol intenso. Evitar el exceso de fertilizante: una fertilización equilibrada durante el crecimiento puede favorecer el desarrollo.

Con los cuidados adecuados, estas cinco variedades demuestran que las suculentas son mucho más que plantas resistentes. Sus flores pueden transformar un balcón pequeño, una terraza o un jardín en un espacio lleno de vida y color.