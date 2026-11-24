En los últimos años, el Ficus lyrata ganó protagonismo en los ambientes de estilo minimalista, nórdico y natural. Sus grandes hojas brillantes, su presencia escultural y su capacidad para transformar cualquier rincón lo convierten en un atractivo elemento decorativo.

Originaria de las regiones tropicales de África occidental, esta especie también es conocida como ficus lira o higuera de hoja de violín, debido a la particular forma de sus hojas.

Aunque puede alcanzar varios metros de altura, se adapta al cultivo en macetas dentro del hogar, siempre que reciba los cuidados adecuados.

Cómo cuidar el Ficus lyrata para que crezca saludable

Para mantener esta planta en buenas condiciones, es fundamental prestar atención a cinco aspectos:

Luz: necesita abundante iluminación natural indirecta. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana, evitando el sol intenso del mediodía.

necesita abundante iluminación natural indirecta. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana, evitando el sol intenso del mediodía. Riego: regar cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces.

regar cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces. Temperatura: prefiere ambientes templados, sin cambios bruscos de temperatura ni corrientes de aire.

prefiere ambientes templados, sin cambios bruscos de temperatura ni corrientes de aire. Sustrato: requiere una tierra rica en materia orgánica, aireada y con buen drenaje.

requiere una tierra rica en materia orgánica, aireada y con buen drenaje. Limpieza: pasar un paño suave y húmedo sobre las hojas ayuda a retirar el polvo acumulado.

Durante la primavera y el verano, se puede incorporar un fertilizante para plantas de interior, respetando las indicaciones del fabricante.

Por qué aparecen manchas marrones en las hojas del Ficus lyrata

Uno de los problemas más frecuentes de esta especie es la aparición de manchas marrones o la caída de las hojas.

Entre las posibles causas se encuentran el exceso de riego, la falta de humedad, la exposición al sol intenso y los cambios bruscos de ubicación.

Antes de aumentar la frecuencia de riego, es importante comprobar el estado del sustrato y verificar que la maceta cuente con orificios de drenaje.

Dónde colocar el Ficus lyrata para decorar el hogar

Gracias a su porte vertical y sus grandes hojas, esta planta es ideal para decorar livings, comedores, escritorios y rincones luminosos.

Combina especialmente bien con macetas de cerámica, fibras naturales, muebles de madera y textiles en tonos neutros.

También es importante tener en cuenta que su savia puede resultar irritante y que la planta es tóxica para perros y gatos si la ingieren.

Con una ubicación adecuada y una rutina de cuidados, el Ficus lyrata puede convertirse en el gran protagonista de la decoración del hogar durante todo el año.