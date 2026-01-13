ESCUCHÁ RN RADIO
Dejar el tomate en la heladera: por qué no lo recomiendan y qué hay que tener en cuenta 

Los especialistas explican cómo conservarlo para que dure más y mantenga su textura y aroma. 

Redacción

Por Redacción

Tomates en la heladera.

El tomate es una de las frutas que casi nunca falta en los hogares. Está en ensaladas, salsas, tartas y hasta en el clásico sánguche de milanesa. Sin embargo, hay un error que casi todos cometen: guardarlo en la heladera. 

Según los especialistas, el frío no es recomendado para el tomate. Guardarlo en la heladera puede arruinar su sabor, su textura y hasta su aroma. 

Qué le pasa al tomate cuando lo guardás en la heladera 

Cuando el tomate va a la heladera, pierde sabor, se vuelve harinoso o blando, y su aroma se apaga. Además, el frío puede dañar las membranas internas del fruto, y una vez que lo sacás, ya no recupera su calidad original. 

Cómo conservar el tomate para que dure más 

La mejor forma de conservar los tomates es a temperatura ambiente, entre 15 y 22 grados, en un lugar seco y ventilado. Así mantienen su sabor, su aroma y su firmeza por más tiempo. 

Algunos consejos clave son mantenerlo lejos del sol directo, en una fuente o canasto y con el tallo hacia abajo. 

Los errores más comunes al guardar tomates 

  • Guardarlos siempre en la heladera sin necesidad 
  • Lavarlos antes de guardarlos (la humedad acelera el deterioro) 
  • Apilarlos unos sobre otros 
  • Exponerlos al sol o al calor excesivo 

