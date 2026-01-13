Dejar el tomate en la heladera: por qué no lo recomiendan y qué hay que tener en cuenta 

El tomate es una de las frutas que casi nunca falta en los hogares. Está en ensaladas, salsas, tartas y hasta en el clásico sánguche de milanesa. Sin embargo, hay un error que casi todos cometen: guardarlo en la heladera.

Según los especialistas, el frío no es recomendado para el tomate. Guardarlo en la heladera puede arruinar su sabor, su textura y hasta su aroma.

Qué le pasa al tomate cuando lo guardás en la heladera

Cuando el tomate va a la heladera, pierde sabor, se vuelve harinoso o blando, y su aroma se apaga. Además, el frío puede dañar las membranas internas del fruto, y una vez que lo sacás, ya no recupera su calidad original.

Cómo conservar el tomate para que dure más

La mejor forma de conservar los tomates es a temperatura ambiente, entre 15 y 22 grados, en un lugar seco y ventilado. Así mantienen su sabor, su aroma y su firmeza por más tiempo.

Algunos consejos clave son mantenerlo lejos del sol directo, en una fuente o canasto y con el tallo hacia abajo.

Los errores más comunes al guardar tomates

Guardarlos siempre en la heladera sin necesidad

Lavarlos antes de guardarlos (la humedad acelera el deterioro)

Apilarlos unos sobre otros