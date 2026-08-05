Desplazaron a las Samba y son tendencia en Europa: Adidas arrasa con sus zapatillas “limón italiano”

Las clásicas Adidas Samba parecen haber encontrado una fuerte competidora. La marca alemana renovó uno de sus modelos históricos con una propuesta premium inspirada en los paisajes de la costa italiana y logró posicionarlo como una de las tendencias más llamativas de la temporada en Europa.

Las nuevas Adidas Italia 60s conservan la esencia retro de la marca, pero incorporan materiales y detalles que actualizan por completo su estética. Fabricadas en Italia, se destacan por su empeine de piel con efecto cuero teñido en un intenso tono amarillo, un color que recuerda a los limoneros de la costa amalfitana durante la primavera.

El diseño se completa con detalles de ante en la puntera y el logo, una combinación que recupera algunos de los rasgos característicos de modelos emblemáticos como las Samba y las Gazelle. Sin embargo, su silueta más flexible y su propuesta cromática las diferencian de las zapatillas clásicas de la firma.

Además de su diseño vibrante, el modelo se presenta como una alternativa versátil para incorporar color a prendas sobrias y conjuntos básicos. El amarillo intenso permite transformar un look sencillo sin necesidad de sumar demasiados accesorios y se convierte en el principal protagonista del estilismo.

Las zapatillas adquieren mayor protagonismo cuando se combinan con total looks negros o con vestidos sofisticados a los que se busca aportar un detalle moderno y original. También pueden utilizarse para dar un toque de contraste a conjuntos minimalistas y crear combinaciones llamativas sin recargar la imagen.

Cómo combinar las nuevas Adidas Italia 60s

Entre las opciones para aprovechar el potencial estético del modelo aparecen los vestidos camiseros blancos, los pantalones palazzo de lino y los conjuntos monocromáticos en tonos tierra. Estas prendas permiten que el amarillo de las zapatillas se destaque y mantenga el equilibrio dentro del look.

Su diseño también favorece la adaptación a diferentes contextos. Las Adidas Italia 60s pueden utilizarse tanto en propuestas informales como en ocasiones que requieren una estética más elegante, una tendencia que continúa ampliando los límites entre el calzado deportivo y la moda formal.

El relanzamiento del modelo representa una nueva apuesta de Adidas dentro del segmento de zapatillas retro. Con una estética inspirada en Italia, materiales premium y un color que se aleja de los tonos tradicionales, las “limón italiano” buscan consolidarse como una de las alternativas que podrían desplazar a las populares Samba durante la temporada.