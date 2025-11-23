Ley de Tránsito: qué provincias sancionan por tomar mate y de cuánto es la multa

Sanciones por tomar mate en provincias de Argentina. Foto: Gentileza Alex Photo Stock - Shutterstock.

Tomar mate durante un viaje es una práctica frecuente durante la circulación por las rutas argentinas. En algunas provincias, sin embargo, esto puede derivar en alguna multa con sanción económica, según la normativa de Tránsito en esas jurisdicciones.

La Ley Nacional de Tránsito no prohíbe expresamente esta práctica. Pero si en algunas jurisdicciones se penaliza bajo la categoría de “manejo inseguro” o “falta de dominio efectivo del vehículo”.

Sanción por tomar mate en Mendoza al conducir: de cuánto la multa

En Mendoza, rige el Decreto 326/18 que exige el control total del vehículo en todo momento. Con la aprobación de la Ley de Avalúo e Impositiva se actualizaron los valores de las multas, con una suba aproximada que ronda el 19% en las Unidades Fijas (UF).

La norma exige que estén ambos manos sobre el volante todo el tiempo. En la provincia hay sanciones que alcanzan las 1000 UF equivalentes a 420 mil pesos según el valor actual de la UF.

Por otro lado, con los incrementos, también se endurecieron las penas para los casos de alcoholemia. Así quedaron los valores:

Entre 0 y 0,99 g/L de alcohol: las multas rondarán entre $1.500.000 y $3.000.000.

Más de 1 g/L de alcohol: las sanciones irán de $2.000.000 a $5.500.000.

Sanción por tomar mate en Córdoba al conducir: de cuánto la multa

En Córdoba, también tomar mate está dentro de conducción insegura, y equivale a 20 unidades fijas. Se puede labrar la infracción a partir de las cámaras de seguridad.

Según EL Cronista, con la UF vigente puede tener un monto de 24 mil pesos.

Con información de TN, La Nación y El Cronista