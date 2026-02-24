Tiramisú de pistacho: la versión sin horno que es tendencia y conquista el verano

El tiramisú es uno de los postres italianos más clásicos y queridos, pero en los últimos meses una variante comenzó a ganar terreno en cocinas y redes sociales: el tiramisú de pistacho. Con su color verde suave, su textura aireada y su sabor delicado, esta versión moderna suma elegancia sin perder la esencia cremosa que caracteriza al original.

La gran ventaja es que se prepara sin horno y con pasos simples, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes buscan algo diferente sin complicarse demasiado.

Qué lo hace especial

El pistacho aporta un perfil más sofisticado y menos intenso que el cacao tradicional. Combinado con mascarpone y crema batida, el resultado es una mezcla suave, equilibrada y fresca, perfecta para los días de calor en la región.

Además, es un postre que se puede preparar con anticipación, ya que necesita frío para tomar consistencia y potenciar los sabores.

Ingredientes

250 g de queso mascarpone

200 ml de crema para batir (bien fría)

80 g de azúcar impalpable

2 cucharadas de pasta de pistacho (idealmente 100% pistacho)

1 cucharadita de extracto de vainilla

12 a 16 vainillas (soletillas)

200 ml de leche o café suave frío

50 g de pistachos picados

Opcional: chocolate blanco rallado o cacao blanco

Cómo prepararlo paso a paso

Batir la crema: con la crema bien fría, batir hasta lograr picos suaves. Mezclar la base: integrar el mascarpone con el azúcar impalpable, la vainilla y la pasta de pistacho hasta obtener una crema homogénea. Unir con suavidad: incorporar la crema batida con movimientos envolventes para conservar la textura aireada. Humedecer las vainillas: pasarlas rápidamente por leche con vainilla o café suave frío. Armar en capas: colocar una base de vainillas, cubrir con crema de pistacho y espolvorear pistachos picados. Repetir y finalizar con crema. Reposar en frío: llevar a la heladera al menos 4 horas (idealmente toda la noche).

Consejos para que quede perfecto

Si no conseguís pasta de pistacho, podés prepararla procesando pistachos tostados con una cucharada de aceite neutro.

Para un sabor más intenso, agregá una cucharada extra de pistacho a la mezcla.

Si buscás mayor firmeza al cortar, podés sumar una hoja de gelatina hidratada y disuelta.

Decorar al momento de servir con pistachos picados o hilos de chocolate blanco.

En tiempos donde las recetas prácticas y visualmente atractivas marcan tendencia, el tiramisú de pistacho combina lo mejor de ambos mundos: tradición italiana y un giro moderno que seduce tanto por su sabor como por su presentación. Una alternativa fresca para renovar el clásico y sumar un toque gourmet a cualquier mesa.

