Tener una huerta en casa se convirtió en una alternativa para disfrutar de alimentos frescos, aprovechar los espacios al aire libre y sumar una actividad vinculada con la naturaleza. No hace falta contar con un gran jardín: un patio pequeño, una terraza o incluso un balcón luminoso pueden convertirse en el lugar ideal para cultivar verduras y plantas aromáticas.

La clave está en planificar qué sembrar en cada estación y adaptar los cuidados al clima de la región. Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), conocer los calendarios de siembra, preparar correctamente el suelo y organizar los cultivos permite mantener una huerta activa durante gran parte del año.

En Río Negro y Neuquén, donde las temperaturas varían considerablemente entre el verano y el invierno, la elección de las especies resulta fundamental.

Cómo empezar una huerta en casa: los primeros pasos

Antes de sembrar, es importante elegir el lugar adecuado. La mayoría de las hortalizas necesitan varias horas de luz solar directa, aunque algunas verduras de hoja toleran una exposición menor.

Para comenzar, los especialistas recomiendan:

Elegir un espacio soleado: preferentemente con al menos seis horas de luz para cultivos como tomates y pimientos.

preferentemente con al menos seis horas de luz para cultivos como tomates y pimientos. Preparar la tierra: incorporar compost maduro para mejorar la estructura y fertilidad del suelo.

incorporar compost maduro para mejorar la estructura y fertilidad del suelo. Asegurar un buen drenaje: especialmente si se utilizan macetas o cajones.

especialmente si se utilizan macetas o cajones. Organizar los cultivos: dejar suficiente espacio entre plantas para permitir su crecimiento.

dejar suficiente espacio entre plantas para permitir su crecimiento. Planificar el riego: mantener la humedad necesaria sin encharcar las raíces.

Una huerta pequeña y bien organizada puede ser más productiva que una grande sin planificación.

Qué sembrar en primavera y verano en Río Negro y Neuquén

La primavera es uno de los mejores momentos para comenzar una huerta, especialmente cuando disminuye el riesgo de heladas.

Durante esta temporada se pueden cultivar:

Tomates: necesitan abundante sol, riego regular y tutores.

necesitan abundante sol, riego regular y tutores. Pimientos: prefieren temperaturas cálidas y lugares protegidos del viento.

prefieren temperaturas cálidas y lugares protegidos del viento. Zapallitos: crecen rápidamente y necesitan espacio.

crecen rápidamente y necesitan espacio. Albahaca: ideal para macetas y para acompañar otros cultivos.

ideal para macetas y para acompañar otros cultivos. Pepinos: requieren buena exposición solar y humedad constante.

requieren buena exposición solar y humedad constante. Lechuga y acelga: pueden sembrarse de manera escalonada, eligiendo variedades adecuadas para la temporada.

En el Alto Valle, los vientos intensos y las altas temperaturas del verano pueden afectar los cultivos, por lo que conviene utilizar reparos y controlar especialmente el riego.

Qué cultivar durante el otoño y el invierno

Cuando comienzan a bajar las temperaturas, es momento de reemplazar progresivamente los cultivos de verano por especies que toleran mejor el frío.

Entre las opciones se encuentran:

Espinaca: una de las verduras más apropiadas para los meses frescos.

una de las verduras más apropiadas para los meses frescos. Acelga: resistente y con posibilidades de cosecha prolongada.

resistente y con posibilidades de cosecha prolongada. Arvejas: se desarrollan mejor en temperaturas moderadas.

se desarrollan mejor en temperaturas moderadas. Habas: una alternativa para la temporada fría.

una alternativa para la temporada fría. Ajo: se planta habitualmente durante el otoño.

se planta habitualmente durante el otoño. Rabanitos: tienen un ciclo relativamente corto.

En las zonas más frías de la Patagonia, los túneles de protección, los invernaderos pequeños y las coberturas antiheladas pueden ayudar a extender la temporada de cultivo.

El secreto para cosechar verduras durante todo el año

Uno de los errores más frecuentes es sembrar todas las semillas al mismo tiempo. Esto puede provocar que las plantas estén listas para cosechar en pocos días y luego la huerta quede vacía.

Para evitarlo, el INTA recomienda organizar siembras escalonadas, especialmente en especies de crecimiento rápido.

Por ejemplo, en lugar de sembrar toda la lechuga de una sola vez, se pueden realizar pequeñas siembras cada dos o tres semanas, según la estación y las condiciones del clima.

También resulta importante rotar los cultivos, evitando plantar siempre la misma especie o familia botánica en un mismo sector.

Esta práctica contribuye al cuidado del suelo y ayuda a reducir algunos problemas sanitarios.

Cómo cuidar la huerta durante todo el año

Además de elegir las especies adecuadas, el mantenimiento cotidiano es fundamental.

El riego debe ajustarse a la estación. Durante el verano puede ser necesario regar con mayor frecuencia, mientras que en invierno la demanda de agua suele disminuir.

El compost permite aprovechar restos vegetales y aportar materia orgánica al suelo.

La cobertura vegetal, realizada con hojas secas o paja limpia, ayuda a conservar la humedad y proteger la superficie de la tierra.

También es importante revisar periódicamente las plantas para detectar insectos, enfermedades o signos de estrés.

En lugar de utilizar productos indiscriminadamente, conviene identificar primero el problema y elegir medidas de manejo adecuadas.

Huertas en balcones y terrazas: qué plantas elegir

Quienes no cuentan con un jardín también pueden cultivar alimentos en macetas, siempre que tengan suficiente luz y recipientes con buen drenaje.

Entre las especies más prácticas se destacan perejil, albahaca, ciboulette, lechuga, rúcula y rabanitos.

Para plantas de mayor tamaño, como tomates o pimientos, se necesitan recipientes más profundos y un mayor volumen de sustrato.

La clave es comenzar con pocas especies y ampliar la huerta a medida que se adquiere experiencia.

Con una planificación sencilla y algunos cuidados constantes, una huerta doméstica puede ofrecer verduras y aromáticas frescas en distintas épocas del año, además de convertirse en un espacio de disfrute y contacto cotidiano con la naturaleza.