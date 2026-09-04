El método de 20 minutos para ordenar la cocina sin hacer una limpieza profunda

La clave está en no intentar limpiar todo. Foto ilustrativa.

No hace falta dedicar toda una mañana a limpiar la cocina para sentir que el ambiente cambió por completo. Con 20 minutos y un orden concreto de tareas, es posible despejar las superficies, acomodar lo que está fuera de lugar y dejar el espacio mucho más práctico.

La clave está en no intentar limpiar todo. Este método apunta a ordenar lo que más se ve y a resolver rápidamente esas pequeñas acumulaciones que hacen que la cocina parezca desordenada.

Minutos 1 al 5: despejar las superficies

El primer paso es retirar todo lo que quedó sobre la mesada, la mesa y la cocina.

Guardá los utensilios, electrodomésticos o alimentos que estén fuera de lugar. Si hay objetos que pertenecen a otro ambiente, colocarlos en una bolsa o canasto para llevarlos después.

En estos primeros minutos no hay que detenerse a ordenar cajones ni alacenas: solo despejar lo visible.

Minutos 6 al 10: atacar la pileta

Una pileta llena de platos puede hacer que toda la cocina parezca desordenada.

Lavá o acomodá la vajilla, tirá los residuos y dejá libre el espacio alrededor de la bacha. También es un buen momento para cambiar la esponja o el repasador si están muy usados.

Minutos 11 al 15: ordenar lo que más se usa

Ahora toca devolver cada cosa a su lugar. Priorizá los elementos de uso cotidiano: tazas, vasos, cubiertos, ollas, tablas y alimentos que quedaron sobre la mesada.

Un truco útil es agrupar objetos similares. De esta manera resulta más fácil encontrarlos durante la semana y también mantener el orden.

Minutos 16 al 20: el toque final

Para terminar, pasá un paño por la mesada y la mesa, limpiá rápidamente las zonas más visibles de la cocina y barré las migas o restos que hayan quedado en el piso.

No hace falta limpiar horno, heladera, azulejos ni alacenas. Esas tareas pueden quedar para otro momento.

El truco para que dure toda la semana

El verdadero objetivo no es tener una cocina perfecta durante 20 minutos, sino evitar que el desorden vuelva a acumularse.

Antes de terminar el día, dedicar cinco minutos a guardar lo que quedó afuera, lavar la vajilla y dejar despejada la mesada puede hacer una gran diferencia. Así, la cocina comienza la semana ordenada sin necesidad de una limpieza profunda.

Una regla sencilla: si algo tarda menos de un minuto en guardarse, hacelo en el momento. Esa pequeña rutina evita que las tareas se acumulen y convierte el orden en algo mucho más fácil de mantener.