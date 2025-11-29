El nuevo snack viral es vegano: pochoclo sabor cebolla que destierra las papas fritas

El hábito de “picar algo entre comidas” dejó de ser un gesto culposo para convertirse en una elección consciente entre los consumidores argentinos. Cada vez más personas prestan atención a los ingredientes y buscan opciones que reemplacen a los productos ultraprocesados, las galletitas tradicionales y los snacks con bajo valor nutricional.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, esta tendencia crece impulsada por un cambio cultural: se busca practicidad sin renunciar al bienestar. En lugar de snacks vacíos en calorías, el mercado se orienta a alternativas naturales como frutos secos, granolas con semillas y pochoclos saborizados, que combinan sabor y nutrición.

La revolución del pochoclo y los nuevos sabores

El desarrollo de empresas argentinas en el rubro refleja esta transformación. La innovación ya no se centra en lo extravagante, sino en lo simple, saludable y real. La compañía apuesta a productos sin TACC, sin conservantes y 100% vegetales, entre ellos:

Barras de frutos secos

Granolas naturales

Pochoclos saborizados con propuestas como cebolla, sal y pimienta o vainilla

“El desafío fue demostrar que se puede snackear mejor, con practicidad y sin exclusiones”, señalan desde la firma, destacando que el crecimiento del segmento permite que vegetarianos, veganos y personas con restricciones alimentarias encuentren opciones nutritivas listas para consumir.

Una tendencia que llegó para quedarse

El auge del snack saludable no es una moda pasajera, sino la consecuencia de un cambio generacional: consumidores que buscan sentirse bien sin sacrificios, disfrutar de sabores intensos y, al mismo tiempo, cuidar su bienestar.

El mensaje es claro: se puede comer algo rico, práctico y nutritivo al mismo tiempo.