Cómo hacer bastones de lentejas: una receta ideal para quienes buscan comer sano sin perderse de sabor

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas saludables, prácticas y económicas para el día a día, los bastones de lentejas se posicionan como una opción perfecta. Son nutritivos, ricos en proteínas vegetales, fáciles de preparar y, lo más importante, mantienen un sabor que nada tiene que envidiarle a las clásicas croquetas o bastones fritos.

Esta receta es ideal para sumar a un menú semanal saludable, para quienes siguen dietas basadas en plantas o simplemente para quienes desean incorporar más legumbres sin complicarse en la cocina. Se pueden acompañar con ensaladas, dip de yogur o servir como snack salado.

Alimentación saludable: receta de bastones de lentejas

Ingredientes (para 4 porciones)

1 taza de lentejas cocidas (o ½ taza cruda)

1 cebolla chica picada

1 diente de ajo picado

1 huevo (opcional, o 1 cda de fécula para versión vegana)

3 cucharadas de avena instantánea o pan rallado

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Semillas o queso rallado opcional para agregar textura

Paso a paso: fáciles, rápidos y llenos de proteínas

1. Procesar las lentejas

Colocar las lentejas cocidas en un bowl y pisarlas con un tenedor o procesarlas levemente. No es necesario hacer un puré perfecto: si quedan algunos trocitos, mejoran la textura.

2. Saltear la cebolla y el ajo

En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.

3. Mezclar todo

Incorporar la cebolla y el ajo a las lentejas. Agregar el huevo o la fécula, la avena, las especias y salpimentar. Mezclar hasta obtener una masa firme.

Si la mezcla está muy húmeda, sumar un poco más de avena o pan rallado.

4. Formar los bastones

Tomar pequeñas porciones de la masa y moldearlas con las manos hasta obtener bastones del grosor de un dedo.

5. Cocción a elección

Al horno : disponer los bastones en una placa aceitada y cocinar a 200°C durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad.

: disponer los bastones en una placa aceitada y cocinar a 200°C durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad. A la sartén : dorar en una sartén con un poco de aceite, 3–4 minutos por lado.

: dorar en una sartén con un poco de aceite, 3–4 minutos por lado. Airfryer: cocinar 12–15 minutos a 180°C.

Además de ser una receta accesible, los bastones de lentejas son una excelente forma de agregar fibra, hierro y proteínas vegetales al menú familiar. Pueden congelarse ya formados, lo que los convierte en una solución rápida para cualquier día de la semana.

Versátiles, sanos y con todo el sabor: así son estos bastones que demuestran que comer bien es mucho más fácil —y delicioso— de lo que parece.