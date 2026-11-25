A pocas semanas de Navidad y Año Nuevo, Claudia Villafañe comenzó a compartir sus recetas favoritas para las fiestas. Entre ellas, mostró cómo prepara el tradicional pionono salado, una alternativa fresca, sencilla y rendidora para las celebraciones de diciembre.

Según informó Radio Mitre, la empresaria publicó un video en su cuenta de Instagram en el que enseñó el paso a paso de esta preparación y reveló algunos trucos para conseguir un relleno húmedo y sabroso.

La particularidad de su receta es la combinación de queso azul y queso blanco untable, que aporta cremosidad y un sabor más intenso.

Ingredientes para preparar el pionono navideño de Claudia Villafañe

1 plancha de pionono.

1 lata de atún en aceite.

Huevos duros.

Queso azul.

Queso blanco untable.

Aceitunas.

1 morrón rojo asado.

Mayonesa para la cobertura.

Cómo hacer el pionono salado de Claudia Villafañe, paso a paso

Picar los huevos duros y las aceitunas. Asar el morrón, retirar la piel y cortarlo en tiras. Desmenuzar el queso azul y combinarlo con el queso blanco hasta conseguir una pasta untable. En otro recipiente, unir el atún con los huevos y las aceitunas. Extender la plancha de pionono y untarla con la crema de quesos. Repartir la preparación de atún y añadir las tiras de morrón. Formar un rollo, procurando que la masa no se quiebre. Refrigerar hasta que adquiera firmeza. Terminar con una cobertura de mayonesa y decorar a gusto.

Para darle un toque divertido a su presentación, Villafañe utilizó aceitunas y morrón para dibujar una cara sonriente sobre la superficie.

El secreto de Claudia Villafañe para que el pionono no quede seco

Una de las recomendaciones de la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity fue elegir atún en aceite en lugar de la versión al natural, para conservar la humedad del relleno.

Otro consejo práctico es preparar el pionono unas horas antes de la celebración y mantenerlo refrigerado hasta el momento de servir. De esta manera, será más sencillo cortarlo en porciones.

Por tratarse de una preparación con huevo, pescado y productos lácteos, es importante evitar que permanezca demasiado tiempo a temperatura ambiente, especialmente durante las jornadas calurosas.

Fácil de preparar y con una presentación que admite múltiples variantes, el pionono de Claudia Villafañe es una alternativa ideal para incorporar a la mesa fría de Navidad y Año Nuevo.