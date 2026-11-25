El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, fue designado por el papa León XIV como coordinador del nuevo Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria, una estructura de alcance global destinada a articular y acompañar la labor de la Iglesia en las cárceles de todo el mundo.

La noticia se oficializó este miércoles a través del Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en simultáneo con la publicación del motu proprio mediante el cual el Sumo Pontífice dio origen al organismo, consignó Noticias Argentinas. En su visita por Latinoamérica, el Pontífice visitó la cárcel de Villa Devoto.

Jorge García Cuerva al frente de la renovada Pastoral Penitenciaria: cómo funcionará

El nuevo espacio funcionará bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y actuará como una red de articulación entre las conferencias episcopales y las Iglesias particulares de todo el planeta.

Los objetivos que tiene este espacio son el impulso de Dios en los penales, la capacitación de los agentes que trabajan en ese ámbito y la defensa de «la dignidad de la persona humana en el contexto de la detención».

Con esta decisión, el Vaticano extiende la labor que García Cuerva venía realizando desde el 6 de diciembre de 2025, momento en el que León XIV lo había nombrado delegado pontificio ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (Iccppc, por sus siglas en inglés).

A diferencia de su función anterior como enlace papal ante dicha comisión, el arzobispo porteño quedará ahora a cargo de la coordinación de este servicio mundial por un período de cinco años.