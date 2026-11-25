Los ñoquis de leche son una alternativa económica y sencilla a los tradicionales ñoquis de papa. Su preparación no requiere hervir verduras ni hacer puré, lo que permite ahorrar tiempo en la cocina.

El secreto de esta receta consiste en cocinar la harina con la leche hasta obtener una masa suave y fácil de manipular. Una vez listos, se pueden acompañar con salsa de tomate, crema, pesto o manteca y queso rallado.

Además, son ideales para mantener la tradición de comer ñoquis cada 29 del mes.

Ingredientes para preparar ñoquis de leche

Para cuatro porciones:

500 mililitros de leche.

300 gramos de harina 0000, aproximadamente.

30 gramos de manteca.

1 cucharadita de sal.

2 cucharadas de queso rallado.

Nuez moscada a gusto.

Cómo hacer ñoquis de leche caseros, paso a paso

Colocar la leche, la manteca, la sal y la nuez moscada en una cacerola. Calentar hasta que la preparación comience a hervir. Incorporar la harina de una sola vez y mezclar enérgicamente con una cuchara de madera. Cocinar a fuego bajo durante unos minutos, hasta que la masa se despegue de las paredes de la cacerola. Retirar del fuego, agregar el queso rallado y dejar entibiar. Colocar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada y amasar suavemente hasta conseguir una textura homogénea. Dividir en porciones, formar cilindros y cortar pequeños trozos. Darles forma con un tenedor o una ñoquera. Cocinar en abundante agua hirviendo con sal, en tandas. Retirar con una espumadera cuando suban a la superficie y estén cocidos.

Es importante no agregar demasiada harina durante el amasado, ya que podría endurecer los ñoquis y hacerles perder su característica suavidad.

Con qué salsa acompañar los ñoquis de leche

Por su sabor delicado, esta pasta casera combina con diferentes preparaciones:

Salsa de tomate y albahaca: una alternativa clásica y liviana.

una alternativa clásica y liviana. Manteca y salvia: ideal para resaltar el sabor de la masa.

ideal para resaltar el sabor de la masa. Crema y champiñones: para quienes prefieren una preparación más cremosa.

para quienes prefieren una preparación más cremosa. Pesto casero: una opción fresca y aromática.

una opción fresca y aromática. Salsa de cuatro quesos: para conseguir un plato más intenso.

También se pueden congelar antes de cocinarlos, distribuidos sobre una bandeja y separados entre sí. Una vez congelados, se pueden guardar en bolsas herméticas.

Sin papa, sin huevo y con ingredientes que habitualmente tenemos en casa, los ñoquis de leche son una excelente alternativa para disfrutar de una buena pasta casera sin complicaciones.