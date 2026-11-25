La decoración de la mesa de Navidad puede convertirse en una oportunidad para renovar las energías del hogar. Según las creencias del Feng Shui y otras tradiciones orientales, determinadas frutas están asociadas con la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna.

Sus colores, formas y aromas tienen un significado simbólico que permite incorporarlas a la decoración de las fiestas con la intención de comenzar un nuevo ciclo rodeado de buenas energías.

Desde las tradicionales mandarinas hasta las uvas y las granadas, existen diferentes alternativas para crear un centro de mesa natural y lleno de significado.

Las siete frutas que simbolizan la prosperidad y la abundancia

Naranjas: su forma redonda y su color dorado están asociados con la riqueza, el éxito económico y la buena fortuna.

su forma redonda y su color dorado están asociados con la riqueza, el éxito económico y la buena fortuna. Mandarinas: representan la abundancia y las nuevas oportunidades. Son especialmente valoradas en las celebraciones de la cultura china.

representan la abundancia y las nuevas oportunidades. Son especialmente valoradas en las celebraciones de la cultura china. Uvas: simbolizan la prosperidad, la unión familiar y la multiplicación de los recursos. También son protagonistas de uno de los rituales más populares de Año Nuevo.

simbolizan la prosperidad, la unión familiar y la multiplicación de los recursos. También son protagonistas de uno de los rituales más populares de Año Nuevo. Granadas: por la cantidad de semillas que contienen, representan la fertilidad, la abundancia y el crecimiento.

por la cantidad de semillas que contienen, representan la fertilidad, la abundancia y el crecimiento. Manzanas rojas: están vinculadas simbólicamente con la armonía, la paz y el bienestar familiar.

están vinculadas simbólicamente con la armonía, la paz y el bienestar familiar. Ananá: en algunas tradiciones asiáticas representa la llegada de la buena fortuna y la prosperidad económica.

en algunas tradiciones asiáticas representa la llegada de la buena fortuna y la prosperidad económica. Duraznos: simbolizan la longevidad, la vitalidad y los buenos deseos para el futuro.

Cómo preparar un centro de mesa navideño para atraer la abundancia

Una de las recomendaciones inspiradas en el Feng Shui es elegir frutas frescas, en buen estado y con colores variados.

Para crear una composición decorativa, se puede utilizar una fuente de cerámica, un recipiente de madera o una bandeja dorada.

Las naranjas, las mandarinas y las manzanas rojas pueden formar la base del arreglo, mientras que las uvas y las granadas aportan diferentes texturas y tonalidades.

También se pueden incorporar ramas de canela, hojas verdes y pequeños detalles dorados para conseguir una estética navideña.

Quienes deseen seguir la tradición china pueden colocar ocho mandarinas, ya que el número ocho está asociado culturalmente con la prosperidad económica.

Dónde colocar las frutas según el Feng Shui

El comedor es uno de los espacios del hogar relacionados con la nutrición, la unión familiar y la abundancia.

Por eso, colocar una fuente con frutas frescas en el centro de la mesa representa, desde esta filosofía, el deseo de que nunca falten los alimentos ni los recursos en el hogar.

También se recomienda retirar las frutas que comiencen a deteriorarse y mantener el espacio limpio y ordenado.

Aunque estas prácticas forman parte de creencias culturales y no cuentan con evidencia científica sobre su capacidad para atraer dinero o buena suerte, son una manera sencilla de incorporar intenciones positivas a la decoración de Navidad y Año Nuevo.