A un mes de Navidad, Maru Botana comenzó a compartir sus recetas favoritas para las celebraciones de fin de año. Entre ellas, presentó la tradicional torre de panqueques salada, una preparación que se destaca por su frescura, su colorido y la posibilidad de adaptarla a diferentes gustos.

Según informó Radio Mitre, la cocinera y jurado de MasterChef Celebrity publicó un video en Instagram en el que explicó cómo preparar los panqueques caseros y compartió sus consejos para conseguir un buen resultado.

La ventaja de esta receta es que no requiere utilizar el horno y se puede preparar con anticipación, dos características que la convierten en una excelente alternativa para la mesa fría navideña.

Ingredientes para preparar la torre de panqueques de Maru Botana

Para los panqueques:

3 huevos.

250 gramos de harina 0000.

500 mililitros de leche.

Una pizca de sal.

Manteca para cocinar.

Para el relleno:

Jamón cocido.

Queso en fetas.

Lechuga.

Tomates.

Huevos duros.

Zanahoria rallada.

Mayonesa.

Aceitunas.

Cómo hacer la torre de panqueques de Maru Botana, paso a paso

Batir los huevos con la leche y la sal. Incorporar la harina de manera gradual hasta obtener una mezcla líquida y sin grumos. Calentar una sartén y pincelarla con manteca. Volcar una pequeña cantidad de masa y distribuirla hasta cubrir toda la superficie. Cocinar de ambos lados y repetir el procedimiento hasta terminar la preparación. Dejar enfriar completamente los panqueques. Colocar uno sobre una fuente y untarlo con una fina capa de mayonesa. Distribuir los ingredientes del relleno, alternando jamón, queso, lechuga, tomate, huevo duro y zanahoria. Repetir el procedimiento hasta formar la torre. Decorar con aceitunas y llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Los secretos de Maru Botana para conseguir una torre de panqueques perfecta

Durante la preparación, la cocinera recomendó tener paciencia y esperar a que la masa adquiera firmeza antes de dar vuelta cada panqueque.

Otro aspecto fundamental es dejar que los panqueques se enfríen antes de incorporar el relleno.

Para evitar que la torre pierda consistencia, también conviene escurrir bien los tomates, secar las hojas de lechuga y distribuir los ingredientes de manera uniforme.

Qué otros ingredientes se pueden utilizar para rellenar la torre de panqueques

Maru Botana destacó que una de las grandes ventajas de esta preparación es su versatilidad. Entre las alternativas que sugirió se encuentran la palta, el pollo y el atún.

También se pueden incorporar morrones asados, queso crema o remolacha rallada para sumar diferentes colores y texturas.

Fresca, vistosa y rendidora, la torre de panqueques es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda y que pueden convertirse en protagonistas de la mesa de Navidad y Año Nuevo.