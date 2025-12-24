Se agranda la familia real de Holanda: quién es Jagger, el nuevo mejor amigo de Máxima Zorreguieta

La Casa Real de los Países Bajos sorprendió a sus seguidores con una noticia que rápidamente se volvió viral: la llegada de Jagger, un cachorro de labrador negro que ya es el nuevo integrante del Palacio. La presentación oficial se hizo a través de una foto en los jardines reales que despertó miles de reacciones de afecto en las redes sociales.

Jagger no llega solo para sumar ternura, sino para cumplir un rol fundamental en el día a día de los monarcas. Su incorporación se produce en un contexto muy particular: las tres hijas del matrimonio, Amalia, Alexia y Ariane, se encuentran estudiando en el extranjero (Ámsterdam, Londres e Italia, respectivamente), dejando a los reyes en una etapa de «nido vacío» que ahora compartirán con sus mascotas.

Mambo y Jagger: los nuevos protagonistas del Palacio

El recién llegado tendrá como compañero de aventuras a Mambo, el caniche toy blanco que es parte de la familia desde 2021. Mientras que Mambo ya es un experto en romper el protocolo y ganarse las cámaras en cada evento oficial, Jagger aporta la energía propia de un labrador, una raza conocida por su lealtad y carácter amigable.

Los datos clave del nuevo integrante: