Estar triste o feliz afecta a tu perro: qué descubrió una investigación científica

¿Los perros perciben cuando estamos felices o tristes? Una investigación científica reciente aporta nuevas evidencias de que el estado de ánimo de los dueños puede modificar la forma en que las mascotas aprenden y responden a distintos estímulos.

El trabajo, publicado en la revista especializada Animal Cognition, concluyó que los perros no solo distinguen las emociones humanas, sino que también adaptan su comportamiento en función de ellas. Cuando sus dueños están felices, aprenden con mayor facilidad y muestran una mejor respuesta a las órdenes. En cambio, cuando perciben tristeza, disminuye su rendimiento y se muestran menos participativos.

Cómo fue el experimento

El estudio fue llevado adelante por investigadores del Instituto Max Planck de Geoantropología, en Alemania, quienes trabajaron con 77 parejas de perros y sus dueños.

La investigación se desarrolló en dos etapas. En la primera, los participantes fueron guiados para mantener un estado emocional neutral mientras enseñaban a sus perros una tarea similar a un circuito de obstáculos. Los animales debían comenzar sentados junto a sus dueños, rodear un cono y regresar al punto de partida. Una vez que lograban completar el recorrido correctamente en tres oportunidades, el ejercicio aumentaba de dificultad.

En la segunda fase, los dueños observaron videos especialmente diseñados para inducir emociones de felicidad, tristeza o neutralidad. Inmediatamente después retomaban el entrenamiento con sus mascotas para evaluar si el cambio emocional tenía algún efecto sobre el desempeño de los animales.

Además de esta prueba, los científicos expusieron a los perros a distintos estímulos, como fotografías, grabaciones de voz, olores y personas que simulaban diferentes estados emocionales, con el objetivo de analizar cómo reaccionaban frente a cada situación.

Qué descubrieron los investigadores

Los resultados mostraron diferencias claras. Cuando los dueños se encontraban tristes, los perros obedecían con menor frecuencia la orden de sentarse, saltaban menos y mantenían una actitud más distante durante el entrenamiento.

En cambio, cuando percibían que sus dueños estaban felices, aprendían más rápido la nueva tarea y respondían de manera más eficaz, lo que sugiere que el estado emocional de las personas influye directamente en su disposición para aprender.

¿Los perros sienten empatía?

Aunque los resultados demuestran que los perros reconocen las emociones humanas, los investigadores aclaran que eso no significa necesariamente que experimenten empatía en el mismo sentido que las personas.

De hecho, observaron que cuando sus dueños estaban tristes los animales tendían a mantener cierta distancia, en lugar de mostrar conductas de consuelo o ayuda.

Sin embargo, la doctora Juliane Bräuer, líder del grupo de investigación, destacó la importancia de estos hallazgos.

«Puede que los perros no sean empáticos, pero su capacidad para percibir y distinguir las emociones humanas sigue siendo muy valiosa. Investigaciones futuras podrían aportar una comprensión más profunda de esta dinámica en relación con muchos aspectos de la relación entre humanos y perros, como por ejemplo el adiestramiento de perros de asistencia», explicó la especialista.

Por qué este hallazgo es importante

Los autores consideran que comprender cómo las emociones humanas afectan el comportamiento de los perros podría tener aplicaciones prácticas en ámbitos como el adiestramiento, el trabajo con perros de asistencia, la convivencia cotidiana e incluso el bienestar animal.

El estudio refuerza la idea de que el vínculo entre personas y perros es mucho más complejo de lo que se creía y que el clima emocional del hogar puede influir, incluso, en la capacidad de aprendizaje de las mascotas.